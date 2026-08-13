Qual é o preço atual de mercado de boob?

boob está avaliado em R$, com uma variação de -9.59% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui BOOB?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de BOOB. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está boob em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de BOOB?

A oferta circulante é de 999974044.117899, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de boob?

boob gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta BOOB em relação aos concorrentes da Charity,Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

Comparado a outros ativos no segmento Charity,Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, o impulso de BOOB é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.