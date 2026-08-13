Preço de Bondex hoje

O preço ao vivo de Bondex (BDXN) hoje é $ 0, com uma variação de 3.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BDXN para USD é de $ 0 por BDXN.

Bondex ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 64,413, com um fornecimento em circulação de 160.00M BDXN. Nas últimas 24 horas, BDXN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.423103, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BDXN movimentou-se -4.57% na última hora e +6.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 44.19K.

Informações de mercado de Bondex (BDXN)

Capitalização de mercado $ 64.41K$ 64.41K $ 64.41K Volume (24h) $ 44.19K$ 44.19K $ 44.19K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 402.58K$ 402.58K $ 402.58K Fornecimento Circulante 160.00M 160.00M 160.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bondex é $ 64.41K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 44.19K. A oferta em circulação de BDXN é 160.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 402.58K.