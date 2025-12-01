Preço de BirbStrategy hoje

O preço ao vivo de BirbStrategy (BIRBSTR) hoje é $ 0.00097649, com uma variação de 1.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BIRBSTR para USD é de $ 0.00097649 por BIRBSTR.

BirbStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 923,160, com um fornecimento em circulação de 945.86M BIRBSTR. Nas últimas 24 horas, BIRBSTR foi negociado entre $ 0.00095853 (mínimo) e $ 0.00098068 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01847473, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00072965.

No desempenho de curto prazo, BIRBSTR movimentou-se +0.09% na última hora e +27.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BirbStrategy (BIRBSTR)

Capitalização de mercado $ 923.16K$ 923.16K $ 923.16K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 923.16K$ 923.16K $ 923.16K Fornecimento Circulante 945.86M 945.86M 945.86M Fornecimento total 945,860,438.2178327 945,860,438.2178327 945,860,438.2178327

A capitalização de mercado atual de BirbStrategy é $ 923.16K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BIRBSTR é 945.86M, com um fornecimento total de 945860438.2178327. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 923.16K.