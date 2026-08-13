Preço de BatCat hoje

O preço ao vivo de BatCat (BATCAT) hoje é $ 0, com uma variação de 10.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BATCAT para USD é de $ 0 por BATCAT.

BatCat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,860, com um fornecimento em circulação de 999.98M BATCAT. Nas últimas 24 horas, BATCAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BATCAT movimentou-se -0.04% na última hora e -65.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BatCat (BATCAT)

Capitalização de mercado $ 34.86K$ 34.86K $ 34.86K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 34.86K$ 34.86K $ 34.86K Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento total 999,977,279.406589 999,977,279.406589 999,977,279.406589

A capitalização de mercado atual de BatCat é $ 34.86K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BATCAT é 999.98M, com um fornecimento total de 999977279.406589. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 34.86K.