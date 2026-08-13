Preço de Argonot hoje

O preço ao vivo de Argonot (ARGNOT) hoje é $ 6.0, com uma variação de 6.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ARGNOT para USD é de $ 6.0 por ARGNOT.

Argonot ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 511,823, com um fornecimento em circulação de 85.37K ARGNOT. Nas últimas 24 horas, ARGNOT foi negociado entre $ 5.97 (mínimo) e $ 6.42 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 16.43, enquanto a mínima histórica foi de $ 2.49.

No desempenho de curto prazo, ARGNOT movimentou-se -0.00% na última hora e -12.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.13K.

Informações de mercado de Argonot (ARGNOT)

Capitalização de mercado $ 511.82K$ 511.82K $ 511.82K Volume (24h) $ 4.13K$ 4.13K $ 4.13K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 511.82K$ 511.82K $ 511.82K Fornecimento Circulante 85.37K 85.37K 85.37K Fornecimento total 81,995.46158373907 81,995.46158373907 81,995.46158373907

A capitalização de mercado atual de Argonot é $ 511.82K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.13K. A oferta em circulação de ARGNOT é 85.37K, com um fornecimento total de 81995.46158373907. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 511.82K.