APIX is a utility token powering AvaxPixel — a decentralized, real-time pixel-art canvas on the Avalanche blockchain. Users spend APIX to paint, overwrite, and defend pixels, turning digital expression into a competitive, collaborative game. A dynamic pricing algorithm governs pixel costs, while active contributors are rewarded through a Personal Paint Score (PPS) that determines token airdrops and leaderboard rankings. APIX creates a self-sustaining art economy where creativity, community engagement, and strategy directly translate into token utility and social recognition. With no pre-sale, no VC involvement, and a strong referral system, APIX aims to become the cultural engine of Web3 art, activism, and memetic expression.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre APIX (APIX) Quanto vale hoje o APIX (APIX)? O preço ao vivo de APIX em USD é 0.000068 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de APIX para USD? $ 0.000068 . Confira o O preço atual de APIX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de APIX? A capitalização de mercado de APIX é $ 668.39K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de APIX? O fornecimento circulante de APIX é de 9.83B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de APIX? APIX atingiu um preço máximo histórico de 0.00013727 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de APIX? APIX atingiu um preço minímo histórico de 0.00004066 USD . Qual é o volume de negociação de APIX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para APIX é -- USD . APIX vai subir ainda este ano? APIX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do APIX para uma análise mais detalhada.

