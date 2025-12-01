Preço de ApexToken hoje

O preço ao vivo de ApexToken (APX) hoje é $ 0.00060397, com uma variação de 1.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de APX para USD é de $ 0.00060397 por APX.

ApexToken ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 657,234, com um fornecimento em circulação de 1.09B APX. Nas últimas 24 horas, APX foi negociado entre $ 0.00060301 (mínimo) e $ 0.00061808 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00208163, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00058813.

No desempenho de curto prazo, APX movimentou-se -0.08% na última hora e -6.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ApexToken (APX)

Capitalização de mercado $ 657.23K$ 657.23K $ 657.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.11M$ 18.11M $ 18.11M Fornecimento Circulante 1.09B 1.09B 1.09B Fornecimento total 29,988,279,180.20672 29,988,279,180.20672 29,988,279,180.20672

