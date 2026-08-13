Preço de Analog hoje

O preço ao vivo de Analog (ANLOG) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANLOG para USD é de $ 0 por ANLOG.

Analog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 105,268, com um fornecimento em circulação de 1.86B ANLOG. Nas últimas 24 horas, ANLOG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0100305, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ANLOG movimentou-se -- na última hora e -36.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Analog (ANLOG)

Capitalização de mercado $ 105.27K$ 105.27K $ 105.27K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 105.27K$ 105.27K $ 105.27K Fornecimento Circulante 1.86B 1.86B 1.86B Fornecimento total 9,057,971,000.0 9,057,971,000.0 9,057,971,000.0

A capitalização de mercado atual de Analog é $ 105.27K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ANLOG é 1.86B, com um fornecimento total de 9057971000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 105.27K.