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Principais tokens de Layer 0 (L0) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Layer 0 (L0). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7756
-0.03%
-2.51%
-4.48%
$ 1.31B
$ 966.93K
2
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.175
+0.23%
-3.39%
+4.69%
$ 1.20B
$ 84.72K
3
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.397
+0.29%
-2.17%
+3.55%
$ 718.72M
$ 202.71K
4
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8164
+0.16%
-3.72%
-0.97%
$ 280.37M
$ 345.62K
5
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2001
+0.10%
-0.65%
-4.31%
$ 71.23M
$ 384.21K
6
Constellation
Constellation
DAG
$ 0.00709
+0.11%
-0.69%
+5.30%
$ 20.27M
$ 9.22M
7
AtomOne
AtomOne
ATONE
$ 0.129639
-1.10%
-0.03%
-10.86%
$ 19.72M
$ 5.48K
8
Openverse Network
Openverse Network
BTG
$ 0.64774
+0.05%
+0.03%
+22.05%
$ 1.23M
$ 45.33K
9
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03613
0.00%
-3.93%
+1.66%
$ 1.04M
$ 2.30M
10
GEEQ
GEEQ
GEEQ
$ 0.00241322
0.00%
-0.02%
-7.75%
$ 164.10K
$ 121.59
11
Analog
Analog
ANLOG
$ 1.162E-5
0.00%
-0.70%
-36.68%
$ 105.27K
--
12
Photon
Photon
PHOTON
$ 0.02050286
-0.21%
-0.02%
-8.16%
$ 36.73K
$ 426.02
13
Naoris Protocol
Naoris Protocol
NAORIS
$ 0.03239
-0.43%
-1.98%
-0.62%
--
$ 3.24M
14
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0.10086
0.00%
-1.76%
+1.48%
--
$ 5.83K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Layer 0 (L0) e por que são populares?
Tokens de Layer 0 (L0) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 14 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $3.62B.
Qual é o token de Layer 0 (L0) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Layer 0 (L0) acompanhados na MEXC, BTG apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.03% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Layer 0 (L0) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 14 tokens de Layer 0 (L0), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Layer 0 (L0) incluem DOT, ICP, ATOM. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Layer 0 (L0)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Layer 0 (L0) é de aproximadamente $3.62B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Layer 0 (L0), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.