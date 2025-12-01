Preço de Altered State Machine hoje

O preço ao vivo de Altered State Machine (ASTO) hoje é $ 0.00351945, com uma variação de 0.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASTO para USD é de $ 0.00351945 por ASTO.

Altered State Machine ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,018,820, com um fornecimento em circulação de 289.48M ASTO. Nas últimas 24 horas, ASTO foi negociado entre $ 0.0035097 (mínimo) e $ 0.00354785 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.890471, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0034938.

No desempenho de curto prazo, ASTO movimentou-se -- na última hora e -1.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Altered State Machine (ASTO)

Capitalização de mercado $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.52M$ 6.52M $ 6.52M Fornecimento Circulante 289.48M 289.48M 289.48M Fornecimento total 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0

