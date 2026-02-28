Preço de Yee Token hoje

O preço ao vivo de Yee Token (YEE) hoje é $ 0.00538, com uma variação de 13.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YEE para USD é de $ 0.00538 por YEE.

Yee Token ocupa atualmente a posição #1151 em capitalização de mercado, totalizando $ 5.38M, com um fornecimento em circulação de 1.00B YEE. Nas últimas 24 horas, YEE foi negociado entre $ 0.005106 (mínimo) e $ 0.006238 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03029092316474923, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000001583969794063.

No desempenho de curto prazo, YEE movimentou-se +0.37% na última hora e -30.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 59.57K.

Informações de mercado de Yee Token (YEE)

Classificação No.1151 Capitalização de mercado $ 5.38M$ 5.38M $ 5.38M Volume (24h) $ 59.57K$ 59.57K $ 59.57K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.38M$ 5.38M $ 5.38M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 100.00% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Yee Token é $ 5.38M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 59.57K. A oferta em circulação de YEE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.38M.