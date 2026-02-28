ExchangeDEX+
O preço ao vivo de Yee Token hoje é 0.00538 USD. A capitalização de mercado de YEE é de 5,380,000 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de YEE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Cotação Yee Token (YEE)

Preço em tempo real de 1 YEE para USD

$0.00538
-13.30%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Yee Token (YEE)
Última atualização da página: 2026-02-28 21:03:45 (UTC+8)

Preço de Yee Token hoje

O preço ao vivo de Yee Token (YEE) hoje é $ 0.00538, com uma variação de 13.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YEE para USD é de $ 0.00538 por YEE.

Yee Token ocupa atualmente a posição #1151 em capitalização de mercado, totalizando $ 5.38M, com um fornecimento em circulação de 1.00B YEE. Nas últimas 24 horas, YEE foi negociado entre $ 0.005106 (mínimo) e $ 0.006238 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03029092316474923, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000001583969794063.

No desempenho de curto prazo, YEE movimentou-se +0.37% na última hora e -30.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 59.57K.

Informações de mercado de Yee Token (YEE)

No.1151

$ 5.38M
$ 59.57K
$ 5.38M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

ETH

A capitalização de mercado atual de Yee Token é $ 5.38M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 59.57K. A oferta em circulação de YEE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.38M.

Histórico de preço de Yee Token USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.005106
Mínimo 24h
$ 0.006238
Máximo 24h

$ 0.005106
$ 0.006238
$ 0.03029092316474923
$ 0.000001583969794063
+0.37%

-13.30%

-30.72%

-30.72%

Histórico de preços de Yee Token (YEE) em USD

Acompanhe as variações de preço de Yee Token para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00082531-13.30%
30 dias$ -0.006157-53.37%
60 dias$ -0.012043-69.13%
90 dias$ +0.00138+34.50%
Variação de preço de Yee Token hoje

Hoje, YEE registrou uma variação de $ -0.00082531 (-13.30%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Yee Token

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.006157 (-53.37%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Yee Token

Expandindo a visualização para 60 dias, YEE teve uma variação de $ -0.012043 (-69.13%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Yee Token

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.00138 (+34.50%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Yee Token (YEE)!

Confira agora a página de histórico de preço do Yee Token.

Análise para Yee Token

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Yee Token. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Yee Token hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de YEE é: otimista, otimista 65% | pessimista 35%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

【Estrutura de Mercado】 O YEE_USDT está operando no período de 4h em 0,011001, situando-se cerca de 7,7% abaixo do nível central de referência de 0,01192. O preço encontra-se acima do suporte S1, em 0,0107, e tanto o grupo de médias móveis (MA) quanto o grupo de médias exponenciais (EMA) estão emitindo sinais de compra de 3 a 4, com alta consistência entre os indicadores. 【Estado de Momentum】 O MACD registrou um sinal de cruzamento alcista, com os indicadores rápidos e lentos alinhados na mesma direção. O RSI permanece dentro da faixa neutra; o momentum de curto prazo está concentrado do lado comprador, embora ainda não tenha entrado em zona de sobrecompra. A volatilidade mantém-se em um nível relativamente estável. 【Níveis Chave】 A resistência R1 está localizada em 0,01275, aproximadamente 15,9% acima do preço atual, representando um importante nível de pressão próximo. Já o suporte S1, em 0,0107, situa-se cerca de 2,7% abaixo do preço atual, enquanto o suporte S2, em 0,00987, está a cerca de 10,4% abaixo, servindo como referência mais distante.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Yee Token?

O preço do token YEE é influenciado por vários fatores-chave:

1. Sentimento do mercado e tendências gerais do mercado de criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Progresso no desenvolvimento do projeto e atualizações tecnológicas
4. Anúncios de parcerias e crescimento do ecossistema
5. Notícias regulatórias que afetam projetos de blockchain
6. Dinâmica de oferta e demanda
7. Movimentações nos preços do Bitcoin e dos principais altcoins
8. Adoção pela comunidade e engajamento dos usuários
9. Listagens e delistagens em exchanges
10. Fatores macroeconômicos que afetam ativos de risco

Por que as pessoas querem saber o preço de Yee Token hoje?

As pessoas querem saber o preço do token YEE hoje por vários motivos: tomar decisões de negociação informadas, gerenciar portfólios, realizar análises de mercado e planejar investimentos. Os dados de preço em tempo real ajudam os traders a identificar pontos de entrada/saída, avaliar lucros/perdas e gerenciar riscos de forma eficaz.

Previsão de preço para Yee Token

Previsão de preço de Yee Token (YEE) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de YEE em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Yee Token (YEE) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Yee Token pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Yee Token pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de YEE para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Yee Token.

Como comprar e investir em Yee Token em Brasil

Pronto para começar com Yee Token? Comprar YEE é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Yee Token. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Yee Token (YEE).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Yee Token será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Yee Token(YEE)

O que você pode fazer com Yee Token

Possuir Yee Token permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Yee Token (YEE) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Yee Token (YEE)

$YEE is a community-driven memecoin inspired by the classic internet meme character — Yee the Dinosaur. It was created to "fight Pepe again," humorously accusing Pepe of launching early in 2023 and stealing Yee’s original token launch plan.

Recurso Yee Token

Para uma compreensão mais aprofundada de Yee Token, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Yee Token
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Yee Token

Última atualização da página: 2026-02-28 21:03:45 (UTC+8)

Yee Token Notícias principais

Explore mais sobre Yee Token

YEEUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em YEE com alavancagem. Explore a negociação de futuros de YEEUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Yee Token (YEE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Yee Token.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
YEE/USDT
$0.00538
-13.33%
0.00% (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

