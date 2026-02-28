Cotação Yee Token (YEE)
O preço ao vivo de Yee Token (YEE) hoje é $ 0.00538, com uma variação de 13.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YEE para USD é de $ 0.00538 por YEE.
Yee Token ocupa atualmente a posição #1151 em capitalização de mercado, totalizando $ 5.38M, com um fornecimento em circulação de 1.00B YEE. Nas últimas 24 horas, YEE foi negociado entre $ 0.005106 (mínimo) e $ 0.006238 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03029092316474923, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000001583969794063.
No desempenho de curto prazo, YEE movimentou-se +0.37% na última hora e -30.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 59.57K.
A capitalização de mercado atual de Yee Token é $ 5.38M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 59.57K. A oferta em circulação de YEE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.38M.
Acompanhe as variações de preço de Yee Token para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.00082531
|-13.30%
|30 dias
|$ -0.006157
|-53.37%
|60 dias
|$ -0.012043
|-69.13%
|90 dias
|$ +0.00138
|+34.50%
Hoje, YEE registrou uma variação de $ -0.00082531 (-13.30%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.006157 (-53.37%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, YEE teve uma variação de $ -0.012043 (-69.13%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.00138 (+34.50%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Yee Token. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de YEE é: otimista, otimista 65% | pessimista 35%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|> 80
|Zona sobrecomprada
|Curto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
|Grupo MA
|3-4 compras
|40‑60% neutro
|As médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
|Ponto de pivô
|S1 ≤ Preço < Pivô
|Entre o pivô-S1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|3-4 compras
|40‑60% neutro
|As médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
|BOLL (20,2)
|Médio < Preço ≤ Superior
|Entre a faixa média e a superior
|Relativamente forte, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
【Estrutura de Mercado】 O YEE_USDT está operando no período de 4h em 0,011001, situando-se cerca de 7,7% abaixo do nível central de referência de 0,01192. O preço encontra-se acima do suporte S1, em 0,0107, e tanto o grupo de médias móveis (MA) quanto o grupo de médias exponenciais (EMA) estão emitindo sinais de compra de 3 a 4, com alta consistência entre os indicadores. 【Estado de Momentum】 O MACD registrou um sinal de cruzamento alcista, com os indicadores rápidos e lentos alinhados na mesma direção. O RSI permanece dentro da faixa neutra; o momentum de curto prazo está concentrado do lado comprador, embora ainda não tenha entrado em zona de sobrecompra. A volatilidade mantém-se em um nível relativamente estável. 【Níveis Chave】 A resistência R1 está localizada em 0,01275, aproximadamente 15,9% acima do preço atual, representando um importante nível de pressão próximo. Já o suporte S1, em 0,0107, situa-se cerca de 2,7% abaixo do preço atual, enquanto o suporte S2, em 0,00987, está a cerca de 10,4% abaixo, servindo como referência mais distante.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Yee Token pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
$YEE is a community-driven memecoin inspired by the classic internet meme character — Yee the Dinosaur. It was created to "fight Pepe again," humorously accusing Pepe of launching early in 2023 and stealing Yee’s original token launch plan.
Para uma compreensão mais aprofundada de Yee Token, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.
