Preço de xCellar hoje

O preço ao vivo de xCellar (XCL) hoje é $ 0.00327, com uma variação de 8.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XCL para USD é de $ 0.00327 por XCL.

xCellar ocupa atualmente a posição #1580 em capitalização de mercado, totalizando $ 3.05M, com um fornecimento em circulação de 933.00M XCL. Nas últimas 24 horas, XCL foi negociado entre $ 0.00309 (mínimo) e $ 0.0036 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.026490940102004847, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.002480501181173691.

No desempenho de curto prazo, XCL movimentou-se -2.97% na última hora e -21.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 157.41K.

Informações de mercado de xCellar (XCL)

Classificação No.1580 Capitalização de mercado $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Volume (24h) $ 157.41K$ 157.41K $ 157.41K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M Fornecimento Circulante 933.00M 933.00M 933.00M Fornecimento máximo 950,000,000 950,000,000 950,000,000 Fornecimento total 950,000,000 950,000,000 950,000,000 Taxa circulante 98.21% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de xCellar é $ 3.05M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 157.41K. A oferta em circulação de XCL é 933.00M, com um fornecimento total de 950000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.11M.