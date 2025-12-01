Preço de Whitebridge Network hoje

O preço ao vivo de Whitebridge Network (WBAI) hoje é $ 0.008118, com uma variação de 0.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WBAI para USD é de $ 0.008118 por WBAI.

Whitebridge Network ocupa atualmente a posição #1867 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.59M, com um fornecimento em circulação de 195.75M WBAI. Nas últimas 24 horas, WBAI foi negociado entre $ 0.007993 (mínimo) e $ 0.0083 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.09146676325085583, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.008009613476453438.

No desempenho de curto prazo, WBAI movimentou-se +0.95% na última hora e -12.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 73.99K.

Informações de mercado de Whitebridge Network (WBAI)

Classificação No.1867 Capitalização de mercado $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Volume (24h) $ 73.99K$ 73.99K $ 73.99K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.12M$ 8.12M $ 8.12M Fornecimento Circulante 195.75M 195.75M 195.75M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 19.57% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Whitebridge Network é $ 1.59M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 73.99K. A oferta em circulação de WBAI é 195.75M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.12M.