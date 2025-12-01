Preço de Velora hoje

O preço ao vivo de Velora (VLR) hoje é $ 0.006083, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VLR para USD é de $ 0.006083 por VLR.

Velora ocupa atualmente a posição #3773 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 VLR. Nas últimas 24 horas, VLR foi negociado entre $ 0.005864 (mínimo) e $ 0.006085 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.06763306123106956, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.005750561694060795.

No desempenho de curto prazo, VLR movimentou-se +0.01% na última hora e +2.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.44K.

Informações de mercado de Velora (VLR)

Classificação No.3773 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 54.44K$ 54.44K $ 54.44K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.17M$ 12.17M $ 12.17M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Fornecimento total 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública ETH

