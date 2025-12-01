Preço de Raiinmaker hoje

O preço ao vivo de Raiinmaker (RAIIN) hoje é $ 0.000501, com uma variação de 4.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RAIIN para USD é de $ 0.000501 por RAIIN.

Raiinmaker ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- RAIIN. Nas últimas 24 horas, RAIIN foi negociado entre $ 0.000425 (mínimo) e $ 0.00062 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, RAIIN movimentou-se -0.80% na última hora e +49.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 109.82K.

Informações de mercado de Raiinmaker (RAIIN)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 109.82K$ 109.82K $ 109.82K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 50.10K$ 50.10K $ 50.10K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública SEIEVM

A capitalização de mercado atual de Raiinmaker é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 109.82K. A oferta em circulação de RAIIN é --, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 50.10K.