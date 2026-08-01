Cotação Fogo (FOGO)
O preço ao vivo de Fogo (FOGO) hoje é R$ 0.008783, com uma variação de 0.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FOGO para BRL é de R$ 0.008783 por FOGO.
Fogo ocupa atualmente a posição #413 em capitalização de mercado, totalizando R$ 33.72M, com um fornecimento em circulação de 3.84B FOGO. Nas últimas 24 horas, FOGO foi negociado entre R$ 0.008678 (mínimo) e R$ 0.009173 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.327696219001066356, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0545435321064395608.
No desempenho de curto prazo, FOGO movimentou-se +1.04% na última hora e +6.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 56.06K.
No.413
FOGO
A capitalização de mercado atual de Fogo é R$ 33.72M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 56.06K. A oferta em circulação de FOGO é 3.84B, com um fornecimento total de 10013456737.43829103. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 87.95M.
+1.04%
-0.54%
+6.62%
+6.62%
Acompanhe as variações de preço de Fogo para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.00024701
|-0.54%
|30 dias
|R$ -0.000622
|-6.62%
|60 dias
|R$ -0.003947
|-31.01%
|90 dias
|R$ -0.011037
|-55.69%
Hoje, FOGO registrou uma variação de R$ -0.00024701 (-0.54%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.000622 (-6.62%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, FOGO teve uma variação de R$ -0.003947 (-31.01%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.011037 (-55.69%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Fogo (FOGO)!
Confira agora a página de histórico de preço do Fogo.
Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Fogo. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de FOGO: Pessimista, otimista 40% | pessimista 60%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|< 20
|Zona sobrevendida
|Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
|Grupo MA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Grupo EMA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|Pivô ≤ Preço ≤ R1
|Entre o pivô‑R1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|BOLL (20,2)
|Médio < Preço ≤ Superior
|Entre a faixa média e a superior
|Relativamente forte, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O FOGO_USDT está operando acima do centro de suporte 0,009013 no período de 4 horas, com o preço atual em 0,009041, próximo ao nível central. O preço encontra-se dentro de um intervalo estreito formado entre os níveis S1 e R1, onde compradores e vendedores mantêm um equilíbrio temporário. A pequena diferença entre o ponto central e o preço atual indica que a estrutura do mercado apresenta características de convergência, sem sinais claros de ruptura tendencial. O indicador MACD registra uma configuração de cruzamento descendente, evidenciando a perda de força do impulso de alta no curto prazo. No grupo das médias móveis (MA) e nas médias exponenciais (EMA), faltam sinais claros de compra, enquanto as linhas rápidas e lentas do indicador começam a se desalinharem. O RSI permanece em zona neutra, com baixa volatilidade, e os valores do KDJ e do StochRSI não apontam para condições extremas de sobrecompra ou sobrevenda. A distribuição da força motriz está dispersa, sem uma direção dominante clara, sinalizando que o mercado encontra-se em fase de consolidação oscilatória. A resistência imediata mais próxima está posicionada no nível R1, em 0,0091, aproximadamente 0,6% acima do preço atual. A resistência secundária de referência situa-se em R2, em 0,009193. Já o suporte imediato mais próximo encontra-se em S1, em 0,00892, cerca de 1,3% abaixo do preço atual. O suporte crucial S2 está fixado em 0,008833. Atualmente, o preço está preso entre os níveis S1 e R1, com espaço limitado tanto para cima quanto para baixo, configurando um intervalo de negociação bem definido.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Fogo pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com Fogo? Comprar FOGO é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Fogo. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Fogo (FOGO).
Possuir Fogo permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
Comprar Fogo (FOGO) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.
Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC
Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.
Fogo is a next-generation Layer 1 blockchain designed to deliver the best on-chain trading experience ever. With its unique architecture and Firedancer implementation, the chain offers low latency, near-instant finality, and unparalleled scalability. As a purpose-built blockchain, Fogo will incorporate a carefully constructed, vertically integrated tech stack. This includes a curated validator set, native price feeds, an enshrined DEX, and collocated liquidity providers to create a truly differentiated trading environment. Backed by a team of trading and engineering experts and driven by a vision to redefine what’s possible, Fogo is setting the standard for high-performance blockchain infrastructure.
Para uma compreensão mais aprofundada de Fogo, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Faça long ou short em FOGO com alavancagem. Explore a negociação de futuros de FOGOUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Fogo.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.