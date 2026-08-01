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O preço ao vivo de Fogo hoje é 0.008783 BRL. A capitalização de mercado de FOGO é de 33,721,948.52491846806899 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de FOGO para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Fogo hoje é 0.008783 BRL. A capitalização de mercado de FOGO é de 33,721,948.52491846806899 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de FOGO para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Fogo (FOGO)

Preço em tempo real de 1 FOGO para BRL

R$0.04549594
R$0.04549594R$0.04549594
-0.54%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Fogo (FOGO)
Última atualização da página: 2026-08-13 04:42:13 (UTC+8)

Preço de Fogo hoje

O preço ao vivo de Fogo (FOGO) hoje é R$ 0.008783, com uma variação de 0.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FOGO para BRL é de R$ 0.008783 por FOGO.

Fogo ocupa atualmente a posição #413 em capitalização de mercado, totalizando R$ 33.72M, com um fornecimento em circulação de 3.84B FOGO. Nas últimas 24 horas, FOGO foi negociado entre R$ 0.008678 (mínimo) e R$ 0.009173 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.327696219001066356, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0545435321064395608.

No desempenho de curto prazo, FOGO movimentou-se +1.04% na última hora e +6.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 56.06K.

Informações de mercado de Fogo (FOGO)

No.413

R$ 33.72M
R$ 33.72MR$ 33.72M

R$ 56.06K
R$ 56.06KR$ 56.06K

R$ 87.95M
R$ 87.95MR$ 87.95M

3.84B
3.84B 3.84B

10,013,456,737.43829103
10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103

FOGO

A capitalização de mercado atual de Fogo é R$ 33.72M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 56.06K. A oferta em circulação de FOGO é 3.84B, com um fornecimento total de 10013456737.43829103. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 87.95M.

Histórico de preço de Fogo BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.008678
R$ 0.008678R$ 0.008678
Mínimo 24h
R$ 0.009173
R$ 0.009173R$ 0.009173
Máximo 24h

R$ 0.008678
R$ 0.008678R$ 0.008678

R$ 0.009173
R$ 0.009173R$ 0.009173

R$ 0.327696219001066356
R$ 0.327696219001066356R$ 0.327696219001066356

R$ 0.0545435321064395608
R$ 0.0545435321064395608R$ 0.0545435321064395608

+1.04%

-0.54%

+6.62%

+6.62%

Histórico de preços de Fogo (FOGO) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Fogo para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.00024701-0.54%
30 diasR$ -0.000622-6.62%
60 diasR$ -0.003947-31.01%
90 diasR$ -0.011037-55.69%
Variação de preço de Fogo hoje

Hoje, FOGO registrou uma variação de R$ -0.00024701 (-0.54%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Fogo

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.000622 (-6.62%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Fogo

Expandindo a visualização para 60 dias, FOGO teve uma variação de R$ -0.003947 (-31.01%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Fogo

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.011037 (-55.69%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Fogo (FOGO)!

Confira agora a página de histórico de preço do Fogo.

Análise para Fogo

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Fogo. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Fogo hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de FOGO: Pessimista, otimista 40% | pessimista 60%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Grupo EMA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O FOGO_USDT está operando acima do centro de suporte 0,009013 no período de 4 horas, com o preço atual em 0,009041, próximo ao nível central. O preço encontra-se dentro de um intervalo estreito formado entre os níveis S1 e R1, onde compradores e vendedores mantêm um equilíbrio temporário. A pequena diferença entre o ponto central e o preço atual indica que a estrutura do mercado apresenta características de convergência, sem sinais claros de ruptura tendencial. O indicador MACD registra uma configuração de cruzamento descendente, evidenciando a perda de força do impulso de alta no curto prazo. No grupo das médias móveis (MA) e nas médias exponenciais (EMA), faltam sinais claros de compra, enquanto as linhas rápidas e lentas do indicador começam a se desalinharem. O RSI permanece em zona neutra, com baixa volatilidade, e os valores do KDJ e do StochRSI não apontam para condições extremas de sobrecompra ou sobrevenda. A distribuição da força motriz está dispersa, sem uma direção dominante clara, sinalizando que o mercado encontra-se em fase de consolidação oscilatória. A resistência imediata mais próxima está posicionada no nível R1, em 0,0091, aproximadamente 0,6% acima do preço atual. A resistência secundária de referência situa-se em R2, em 0,009193. Já o suporte imediato mais próximo encontra-se em S1, em 0,00892, cerca de 1,3% abaixo do preço atual. O suporte crucial S2 está fixado em 0,008833. Atualmente, o preço está preso entre os níveis S1 e R1, com espaço limitado tanto para cima quanto para baixo, configurando um intervalo de negociação bem definido.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Fogo?

Os preços do token FOGO são influenciados por vários fatores-chave:

1. Sentimento do mercado e tendências gerais do setor de criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas plataformas de exchange
3. Utilidade do token e adoção dentro do ecossistema Fogo
4. Engajamento da comunidade e atividades nas redes sociais
5. Anúncios de parcerias e desenvolvimentos do projeto
6. Notícias regulatórias que afetam o espaço geral das criptomoedas
7. Dinâmica de oferta e demanda
8. Movimentações de grandes investidores e transações em grande volume
9. Padrões de análise técnica
10. Condições econômicas gerais e apetite ao risco dos investidores

Por que as pessoas querem saber o preço de Fogo hoje?

As pessoas querem saber o preço do FOGO hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação embasadas, definir o momento ideal para entrar ou sair do mercado, gerenciar a carteira de investimentos e acompanhar o desempenho dos investimentos. Os preços em tempo real ajudam os traders a aproveitar a volatilidade, avaliar as posições de lucro e prejuízo e executar movimentos estratégicos no mercado de criptomoedas, que se move rapidamente.

Previsão de preço para Fogo

Previsão de preço de Fogo (FOGO) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de FOGO em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Fogo (FOGO) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Fogo pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Fogo pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de FOGO para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Fogo.

Como comprar e investir em Fogo em Brasil

Pronto para começar com Fogo? Comprar FOGO é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Fogo. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Fogo (FOGO).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Fogo será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Fogo(FOGO)

O que você pode fazer com Fogo

Possuir Fogo permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Fogo (FOGO) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Fogo (FOGO)

Fogo is a next-generation Layer 1 blockchain designed to deliver the best on-chain trading experience ever. With its unique architecture and Firedancer implementation, the chain offers low latency, near-instant finality, and unparalleled scalability. As a purpose-built blockchain, Fogo will incorporate a carefully constructed, vertically integrated tech stack. This includes a curated validator set, native price feeds, an enshrined DEX, and collocated liquidity providers to create a truly differentiated trading environment. Backed by a team of trading and engineering experts and driven by a vision to redefine what’s possible, Fogo is setting the standard for high-performance blockchain infrastructure.

Recurso Fogo

Para uma compreensão mais aprofundada de Fogo, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Fogo
Explorador de blocos

Categoria :

Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)Layer 1 (L1)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Fogo

Última atualização da página: 2026-08-13 04:42:13 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Fogo (FOGO)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Fogo

FOGOUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em FOGO com alavancagem. Explore a negociação de futuros de FOGOUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Fogo (FOGO) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Fogo.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FOGO/USDT
R$0.04545968
R$0.04545968R$0.04545968
-0.60%
6.28M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

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Bitcoin

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XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

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Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.189847
R$0.189847R$0.189847

+83.25%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0998186
R$0.0998186R$0.0998186

+381.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.33126
R$1.33126R$1.33126

+5.76%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.765344
R$1.765344R$1.765344

+4.35%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0505568
R$0.0505568R$0.0505568

+0.82%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0219632
R$0.0219632R$0.0219632

+17.77%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.568492
R$13.568492R$13.568492

+30.97%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.28485756
R$1.28485756R$1.28485756

+13.20%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00594146
R$0.00594146R$0.00594146

+14.70%

Audiera

Audiera

BEAT

R$5.9027654
R$5.9027654R$5.9027654

+8.79%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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