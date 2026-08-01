Preço de Fogo hoje

O preço ao vivo de Fogo (FOGO) hoje é R$ 0.008783, com uma variação de 0.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FOGO para BRL é de R$ 0.008783 por FOGO.

Fogo ocupa atualmente a posição #413 em capitalização de mercado, totalizando R$ 33.72M, com um fornecimento em circulação de 3.84B FOGO. Nas últimas 24 horas, FOGO foi negociado entre R$ 0.008678 (mínimo) e R$ 0.009173 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.327696219001066356, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0545435321064395608.

No desempenho de curto prazo, FOGO movimentou-se +1.04% na última hora e +6.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 56.06K.

Informações de mercado de Fogo (FOGO)

Classificação No.413 Capitalização de mercado R$ 33.72MR$ 33.72M R$ 33.72M Volume (24h) R$ 56.06KR$ 56.06K R$ 56.06K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 87.95MR$ 87.95M R$ 87.95M Fornecimento Circulante 3.84B 3.84B 3.84B Fornecimento total 10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103 Blockchain pública FOGO

A capitalização de mercado atual de Fogo é R$ 33.72M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 56.06K. A oferta em circulação de FOGO é 3.84B, com um fornecimento total de 10013456737.43829103. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 87.95M.