Cotação StablR USD (USDR)

Preço em tempo real de 1 USDR para USD

$0.998
$0.998$0.998
0.00%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de StablR USD (USDR)
Última atualização da página: 2025-10-12 14:06:44 (UTC+8)

Informações de preço de StablR USD (USDR) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.997
$ 0.997$ 0.997
Mínimo 24h
$ 0.998
$ 0.998$ 0.998
Máximo 24h

$ 0.997
$ 0.997$ 0.997

$ 0.998
$ 0.998$ 0.998

$ 1.02146361646693
$ 1.02146361646693$ 1.02146361646693

$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

O preço em tempo real de StablR USD (USDR) é $ 0.998. Nas últimas 24 horas, USDR foi negociado entre a mínima de $ 0.997 e a máxima de $ 0.998, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de USDR é $ 1.02146361646693, enquanto o mais baixo é $ 0.980782166260219.

Em termos de desempenho de curto prazo, USDR variou 0.00% na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de StablR USD (USDR)

No.1268

$ 7.29M
$ 7.29M$ 7.29M

$ 121.73
$ 121.73$ 121.73

$ 7.29M
$ 7.29M$ 7.29M

7.30M
7.30M 7.30M

--
----

7,304,451.68
7,304,451.68 7,304,451.68

ETH

A capitalização de mercado atual de StablR USD é $ 7.29M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 121.73. A oferta em circulação de USDR é 7.30M, com um fornecimento total de 7304451.68. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.29M.

Histórico de preços de StablR USD (USDR) em USD

Acompanhe as variações de preço de StablR USD para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 00.00%
30 dias$ +0.007+0.70%
60 dias$ +0.004+0.40%
90 dias$ +0.098+10.88%
Variação de preço de StablR USD hoje

Hoje, USDR registrou uma variação de $ 0 (0.00%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de StablR USD

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.007 (+0.70%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de StablR USD

Expandindo a visualização para 60 dias, USDR teve uma variação de $ +0.004 (+0.40%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de StablR USD

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.098 (+10.88%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de StablR USD (USDR)!

Confira agora a página de histórico de preço do StablR USD.

O que é StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR USD está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em StablR USD de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de USDR para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre StablR USD em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de StablR USD tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do StablR USD (em USD)

Quanto valerá StablR USD (USDR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em StablR USD (USDR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para StablR USD.

Confira a previsão de preço de StablR USD agora!

Tokenomics de StablR USD (USDR)

Compreender a tokenomics de StablR USD (USDR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token USDR agora!

Como comprar StablR USD (USDR)

Quer saber como comprar StablR USD? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar StablR USD facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

USDR para moedas locais

1 StablR USD (USDR) para VND
26,262.37
1 StablR USD (USDR) para AUD
A$1.53692
1 StablR USD (USDR) para GBP
0.73852
1 StablR USD (USDR) para EUR
0.85828
1 StablR USD (USDR) para USD
$0.998
1 StablR USD (USDR) para MYR
RM4.21156
1 StablR USD (USDR) para TRY
41.75632
1 StablR USD (USDR) para JPY
¥150.698
1 StablR USD (USDR) para ARS
ARS$1,411.59116
1 StablR USD (USDR) para RUB
81.09748
1 StablR USD (USDR) para INR
88.5725
1 StablR USD (USDR) para IDR
Rp16,633.32668
1 StablR USD (USDR) para KRW
1,425.71286
1 StablR USD (USDR) para PHP
58.20336
1 StablR USD (USDR) para EGP
￡E.47.46488
1 StablR USD (USDR) para BRL
R$5.49898
1 StablR USD (USDR) para CAD
C$1.3972
1 StablR USD (USDR) para BDT
120.99752
1 StablR USD (USDR) para NGN
1,459.05604
1 StablR USD (USDR) para COP
$3,868.20808
1 StablR USD (USDR) para ZAR
R.17.465
1 StablR USD (USDR) para UAH
41.3671
1 StablR USD (USDR) para TZS
T.Sh.2,446.07804
1 StablR USD (USDR) para VES
Bs193.612
1 StablR USD (USDR) para CLP
$953.09
1 StablR USD (USDR) para PKR
Rs281.35616
1 StablR USD (USDR) para KZT
534.8282
1 StablR USD (USDR) para THB
฿32.59468
1 StablR USD (USDR) para TWD
NT$30.65856
1 StablR USD (USDR) para AED
د.إ3.66266
1 StablR USD (USDR) para CHF
Fr0.78842
1 StablR USD (USDR) para HKD
HK$7.76444
1 StablR USD (USDR) para AMD
֏380.0384
1 StablR USD (USDR) para MAD
.د.م9.10176
1 StablR USD (USDR) para MXN
$18.55282
1 StablR USD (USDR) para SAR
ريال3.7425
1 StablR USD (USDR) para ETB
Br146.4565
1 StablR USD (USDR) para KES
KSh128.45258
1 StablR USD (USDR) para JOD
د.أ0.707582
1 StablR USD (USDR) para PLN
3.65268
1 StablR USD (USDR) para RON
лв4.37124
1 StablR USD (USDR) para SEK
kr9.49098
1 StablR USD (USDR) para BGN
лв1.67664
1 StablR USD (USDR) para HUF
Ft337.38388
1 StablR USD (USDR) para CZK
20.87816
1 StablR USD (USDR) para KWD
د.ك0.30439
1 StablR USD (USDR) para ILS
3.26346
1 StablR USD (USDR) para BOB
Bs6.87622
1 StablR USD (USDR) para AZN
1.6966
1 StablR USD (USDR) para TJS
SM9.20156
1 StablR USD (USDR) para GEL
2.6946
1 StablR USD (USDR) para AOA
Kz914.75682
1 StablR USD (USDR) para BHD
.د.ب0.37425
1 StablR USD (USDR) para BMD
$0.998
1 StablR USD (USDR) para DKK
kr6.40716
1 StablR USD (USDR) para HNL
L26.08772
1 StablR USD (USDR) para MUR
45.38904
1 StablR USD (USDR) para NAD
$17.12568
1 StablR USD (USDR) para NOK
kr10.09976
1 StablR USD (USDR) para NZD
$1.73652
1 StablR USD (USDR) para PAB
B/.0.998
1 StablR USD (USDR) para PGK
K4.23152
1 StablR USD (USDR) para QAR
ر.ق3.62274
1 StablR USD (USDR) para RSD
дин.100.6483
1 StablR USD (USDR) para UZS
soʻm12,024.09362
1 StablR USD (USDR) para ALL
L83.0835
1 StablR USD (USDR) para ANG
ƒ1.78642
1 StablR USD (USDR) para AWG
ƒ1.78642
1 StablR USD (USDR) para BBD
$1.996
1 StablR USD (USDR) para BAM
KM1.67664
1 StablR USD (USDR) para BIF
Fr2,952.084
1 StablR USD (USDR) para BND
$1.28742
1 StablR USD (USDR) para BSD
$0.998
1 StablR USD (USDR) para JMD
$159.74986
1 StablR USD (USDR) para KHR
4,008.02788
1 StablR USD (USDR) para KMF
Fr423.152
1 StablR USD (USDR) para LAK
21,695.65174
1 StablR USD (USDR) para LKR
Rs300.68742
1 StablR USD (USDR) para MDL
L16.8662
1 StablR USD (USDR) para MGA
Ar4,455.35144
1 StablR USD (USDR) para MOP
P7.95406
1 StablR USD (USDR) para MVR
15.2694
1 StablR USD (USDR) para MWK
MK1,723.65578
1 StablR USD (USDR) para MZN
MT63.7722
1 StablR USD (USDR) para NPR
Rs141.1172
1 StablR USD (USDR) para PYG
6,979.014
1 StablR USD (USDR) para RWF
Fr1,444.106
1 StablR USD (USDR) para SBD
$8.21354
1 StablR USD (USDR) para SCR
14.21152
1 StablR USD (USDR) para SRD
$38.29326
1 StablR USD (USDR) para SVC
$8.69258
1 StablR USD (USDR) para SZL
L17.1157
1 StablR USD (USDR) para TMT
m3.493
1 StablR USD (USDR) para TND
د.ت2.925138
1 StablR USD (USDR) para TTD
$6.74648
1 StablR USD (USDR) para UGX
Sh3,405.176
1 StablR USD (USDR) para XAF
Fr562.872
1 StablR USD (USDR) para XCD
$2.6946
1 StablR USD (USDR) para XOF
Fr562.872
1 StablR USD (USDR) para XPF
Fr101.796
1 StablR USD (USDR) para BWP
P14.10174
1 StablR USD (USDR) para BZD
$1.996
1 StablR USD (USDR) para CVE
$94.6603
1 StablR USD (USDR) para DJF
Fr176.646
1 StablR USD (USDR) para DOP
$62.64446
1 StablR USD (USDR) para DZD
د.ج129.87972
1 StablR USD (USDR) para FJD
$2.26546
1 StablR USD (USDR) para GNF
Fr8,602.76
1 StablR USD (USDR) para GTQ
Q7.60476
1 StablR USD (USDR) para GYD
$207.86344
1 StablR USD (USDR) para ISK
kr120.758

Recurso StablR USD

Para uma compreensão mais aprofundada de StablR USD, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do StablR USD
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre StablR USD

Quanto vale hoje o StablR USD (USDR)?
O preço ao vivo de USDR em USD é 0.998 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de USDR para USD?
O preço atual de USDR para USD é $ 0.998. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de StablR USD?
A capitalização de mercado de USDR é $ 7.29M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de USDR?
O fornecimento circulante de USDR é de 7.30M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de USDR?
USDR atingiu um preço máximo histórico de 1.02146361646693 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de USDR?
USDR atingiu um preço minímo histórico de 0.980782166260219 USD.
Qual é o volume de negociação de USDR?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para USDR é $ 121.73 USD.
USDR vai subir ainda este ano?
USDR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do USDR para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 14:06:44 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

1 USDR = 0.998 USD

