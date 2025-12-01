Preço de TXC hoje

O preço ao vivo de TXC (TXC) hoje é $ 3.928, com uma variação de 1.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TXC para USD é de $ 3.928 por TXC.

TXC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TXC. Nas últimas 24 horas, TXC foi negociado entre $ 3.53 (mínimo) e $ 4.01 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TXC movimentou-se -1.80% na última hora e +9.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 124.20K.

Informações de mercado de TXC (TXC)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 124.20K$ 124.20K $ 124.20K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.39B$ 1.39B $ 1.39B Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 353,396,296 353,396,296 353,396,296 Blockchain pública TEXITCOIN

A capitalização de mercado atual de TXC é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 124.20K. A oferta em circulação de TXC é --, com um fornecimento total de 353396296. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.39B.