Preço de Taiwan Semiconductor hoje

O preço ao vivo de Taiwan Semiconductor (TSMON) hoje é $ 293.43, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TSMON para USD é de $ 293.43 por TSMON.

Taiwan Semiconductor ocupa atualmente a posição #1996 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.21M, com um fornecimento em circulação de 4.13K TSMON. Nas últimas 24 horas, TSMON foi negociado entre $ 292.83 (mínimo) e $ 293.67 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 623.2084597697356, enquanto a mínima histórica foi de $ 228.88466810009672.

No desempenho de curto prazo, TSMON movimentou-se -0.04% na última hora e +6.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.99K.

Informações de mercado de Taiwan Semiconductor (TSMON)

Classificação No.1996 Capitalização de mercado $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volume (24h) $ 54.99K$ 54.99K $ 54.99K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Fornecimento Circulante 4.13K 4.13K 4.13K Fornecimento total 4,134.34457334 4,134.34457334 4,134.34457334 Blockchain pública ETH

