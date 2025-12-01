Preço de Titans Tap hoje

O preço ao vivo de Titans Tap (TIT) hoje é $ 0.000901, com uma variação de 3.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TIT para USD é de $ 0.000901 por TIT.

Titans Tap ocupa atualmente a posição #4328 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 TIT. Nas últimas 24 horas, TIT foi negociado entre $ 0.000901 (mínimo) e $ 0.001661 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.023428722155694283, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0008579657058741.

No desempenho de curto prazo, TIT movimentou-se -15.32% na última hora e -20.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 27.84K.

Informações de mercado de Titans Tap (TIT)

Classificação No.4328 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 27.84K$ 27.84K $ 27.84K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 72.08M$ 72.08M $ 72.08M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 80,000,000,000 80,000,000,000 80,000,000,000 Fornecimento total 79,999,996,900 79,999,996,900 79,999,996,900 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Titans Tap é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 27.84K. A oferta em circulação de TIT é 0.00, com um fornecimento total de 79999996900. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 72.08M.