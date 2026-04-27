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O preço ao vivo de Turbo Battle Arena hoje é -- USD. A capitalização de mercado de TBA é de -- USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de TBA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Turbo Battle Arena hoje é -- USD. A capitalização de mercado de TBA é de -- USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de TBA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Última atualização da página: 2026-04-27 07:29:29 (UTC+8)

Preço de Turbo Battle Arena hoje

O preço ao vivo de Turbo Battle Arena (TBA) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TBA para USD é de -- por TBA.

Turbo Battle Arena ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TBA. Nas últimas 24 horas, TBA foi negociado entre -- (mínimo) e -- (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TBA movimentou-se -- na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Turbo Battle Arena (TBA)

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$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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A capitalização de mercado atual de Turbo Battle Arena é --, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TBA é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preço de Turbo Battle Arena USD

Variação de preço em 24 horas:
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Mínimo 24h
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Máximo 24h

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Histórico de preços de Turbo Battle Arena (TBA) em USD

Acompanhe as variações de preço de Turbo Battle Arena para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
No Data
Variação de preço de Turbo Battle Arena hoje

Hoje, TBA registrou uma variação de -- (--), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Turbo Battle Arena

Nos últimos 30 dias, o preço variou em -- (--), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Turbo Battle Arena

Expandindo a visualização para 60 dias, TBA teve uma variação de -- (--), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Turbo Battle Arena

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em -- (--), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Previsão de preço para Turbo Battle Arena

Previsão de preço de Turbo Battle Arena (TBA) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de TBA em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Turbo Battle Arena (TBA) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Turbo Battle Arena pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Turbo Battle Arena pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de TBA para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Turbo Battle Arena.

O que é Turbo Battle Arena (TBA)

True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.

Recurso Turbo Battle Arena

Para uma compreensão mais aprofundada de Turbo Battle Arena, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Turbo Battle Arena

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Turbo Battle Arena

Última atualização da página: 2026-04-27 07:29:29 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Turbo Battle Arena (TBA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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0.00%

Unipeg

Unipeg

UPEG

$518.43
$518.43$518.43

+72.81%

Asteroid

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ASTEROID1

$0.006292
$0.006292$0.006292

-5.92%

Fluent

Fluent

BLEND

$0.09035
$0.09035$0.09035

-3.13%

Principais altas

Principais altas do dia

Gametaverse

Gametaverse

GT

$0.296
$0.296$0.296

+127.69%

AbstractMogu

AbstractMogu

MOGU

$1.926
$1.926$1.926

+59.04%

PepeOracles

PepeOracles

PE

$0.000650
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+44.12%

Blinky

Blinky

BLINKY

$0.000000723
$0.000000723$0.000000723

+20.29%

ZEROBASE

ZEROBASE

ZBT

$0.23267
$0.23267$0.23267

+14.31%

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Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de TBA para USD

Montante

TBA
TBA
USD
USD

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