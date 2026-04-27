Tokenomics de Turbo Battle Arena (TBA)

Tokenomics de Turbo Battle Arena (TBA)

Descubra informações essenciais sobre Turbo Battle Arena (TBA), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2026-04-27 07:55:07 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de Turbo Battle Arena (TBA)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Turbo Battle Arena (TBA), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
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Fornecimento total:
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Fornecimento circulante:
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FDV (Avaliação totalmente diluída):
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Máximo histórico:
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Preço atual:
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Informação sobre Turbo Battle Arena (TBA)

True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.

Site oficial:
https://truebase.army

Tokenomics de Turbo Battle Arena (TBA): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Turbo Battle Arena (TBA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens TBA que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens TBA podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do TBA, explore o preço em tempo real do token TBA!

Como comprar TBA

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Histórico de preços de Turbo Battle Arena (TBA)

Analisar o histórico de preços de TBA ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.

Previsão de preço de TBA

Quer saber para onde o TBA pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do TBA combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Por que deve escolher a MEXC?

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Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.

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