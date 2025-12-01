Preço de TAIX hoje

O preço ao vivo de TAIX (TAIX) hoje é $ 0.0001018, com uma variação de 0.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TAIX para USD é de $ 0.0001018 por TAIX.

TAIX ocupa atualmente a posição #4344 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 TAIX. Nas últimas 24 horas, TAIX foi negociado entre $ 0.0001009 (mínimo) e $ 0.0001021 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.000671960920599046, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000092129582649973.

No desempenho de curto prazo, TAIX movimentou-se +0.19% na última hora e -3.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.87K.

Informações de mercado de TAIX (TAIX)

Classificação No.4344 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 55.87K$ 55.87K $ 55.87K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de TAIX é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.87K. A oferta em circulação de TAIX é 0.00, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.02M.