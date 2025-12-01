Preço de Switchboard hoje

O preço ao vivo de Switchboard (SWTCH) hoje é $ 0.04312, com uma variação de 0.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SWTCH para USD é de $ 0.04312 por SWTCH.

Switchboard ocupa atualmente a posição #1160 em capitalização de mercado, totalizando $ 7.40M, com um fornecimento em circulação de 171.61M SWTCH. Nas últimas 24 horas, SWTCH foi negociado entre $ 0.04293 (mínimo) e $ 0.04669 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.20357481128794683, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.03728261071219721.

No desempenho de curto prazo, SWTCH movimentou-se +0.27% na última hora e +5.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.86K.

Informações de mercado de Switchboard (SWTCH)

Classificação No.1160 Capitalização de mercado $ 7.40M$ 7.40M $ 7.40M Volume (24h) $ 55.86K$ 55.86K $ 55.86K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.12M$ 43.12M $ 43.12M Fornecimento Circulante 171.61M 171.61M 171.61M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 17.16% Blockchain pública SOL

