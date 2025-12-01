Preço de SN51 hoje

O preço ao vivo de SN51 (SN51) hoje é $ 17.22, com uma variação de 0.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN51 para USD é de $ 17.22 por SN51.

SN51 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SN51. Nas últimas 24 horas, SN51 foi negociado entre $ 17.19 (mínimo) e $ 17.38 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SN51 movimentou-se 0.00% na última hora e -9.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 444.48.

Informações de mercado de SN51 (SN51)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 444.48$ 444.48 $ 444.48 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 361.62M$ 361.62M $ 361.62M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Blockchain pública TAO

