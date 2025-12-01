Preço de SBTC hoje

O preço ao vivo de SBTC (SBTC) hoje é $ 91,500.56, com uma variação de 0.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SBTC para USD é de $ 91,500.56 por SBTC.

SBTC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SBTC. Nas últimas 24 horas, SBTC foi negociado entre $ 90,634.45 (mínimo) e $ 91,509.67 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SBTC movimentou-se 0.00% na última hora e +30.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.17K.

Informações de mercado de SBTC (SBTC)

