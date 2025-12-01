Preço de RizzNet Token hoje

O preço ao vivo de RizzNet Token (RZTO) hoje é $ 0.001288, com uma variação de 4.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RZTO para USD é de $ 0.001288 por RZTO.

RizzNet Token ocupa atualmente a posição #3797 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 RZTO. Nas últimas 24 horas, RZTO foi negociado entre $ 0.001286 (mínimo) e $ 0.001611 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.009249280743857766, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000857979894708407.

No desempenho de curto prazo, RZTO movimentou-se -3.24% na última hora e -33.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 28.41K.

Informações de mercado de RizzNet Token (RZTO)

Classificação No.3797 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 28.41K$ 28.41K $ 28.41K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.88M$ 12.88M $ 12.88M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de RizzNet Token é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 28.41K. A oferta em circulação de RZTO é 0.00, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.88M.