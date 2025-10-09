O preço ao vivo de Radio Caca hoje é 0.00005539 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RACA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RACA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Radio Caca hoje é 0.00005539 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RACA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RACA facilmente na MEXC agora.

Mais sobre RACA

Informações sobre preços de RACA

Site oficial do RACA

Tokenomics de RACA

Previsão de preço de RACA

Histórico de preço de RACA

Guia de compra de RACA

Conversor de RACA para moeda Fiat

Spot RACA

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Radio Caca

Cotação Radio Caca (RACA)

Preço em tempo real de 1 RACA para USD

$0.00005541
$0.00005541$0.00005541
+2.23%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Radio Caca (RACA)
Última atualização da página: 2025-10-09 02:57:01 (UTC+8)

Informações de preço de Radio Caca (RACA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.000051
$ 0.000051$ 0.000051
Mínimo 24h
$ 0.00005566
$ 0.00005566$ 0.00005566
Máximo 24h

$ 0.000051
$ 0.000051$ 0.000051

$ 0.00005566
$ 0.00005566$ 0.00005566

--
----

--
----

+1.02%

+2.23%

+1.39%

+1.39%

O preço em tempo real de Radio Caca (RACA) é $ 0.00005539. Nas últimas 24 horas, RACA foi negociado entre a mínima de $ 0.000051 e a máxima de $ 0.00005566, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RACA é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, RACA variou +1.02% na última hora, +2.23% nas últimas 24 horas e +1.39% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Radio Caca (RACA)

--
----

$ 127.89K
$ 127.89K$ 127.89K

$ 27.70M
$ 27.70M$ 27.70M

--
----

500,000,000,000
500,000,000,000 500,000,000,000

2021-05-15 00:00:00

BSC

A capitalização de mercado atual de Radio Caca é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 127.89K. A oferta em circulação de RACA é --, com um fornecimento total de 500000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.70M.

Histórico de preços de Radio Caca (RACA) em USD

Acompanhe as variações de preço de Radio Caca para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0000012087+2.23%
30 dias$ +0.0000009+1.65%
60 dias$ -0.00000574-9.39%
90 dias$ -0.00000096-1.71%
Variação de preço de Radio Caca hoje

Hoje, RACA registrou uma variação de $ +0.0000012087 (+2.23%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Radio Caca

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.0000009 (+1.65%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Radio Caca

Expandindo a visualização para 60 dias, RACA teve uma variação de $ -0.00000574 (-9.39%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Radio Caca

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00000096 (-1.71%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Radio Caca (RACA)!

Confira agora a página de histórico de preço do Radio Caca.

O que é Radio Caca (RACA)

RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc.

Radio Caca está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Radio Caca de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de RACA para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Radio Caca em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Radio Caca tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Radio Caca (em USD)

Quanto valerá Radio Caca (RACA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Radio Caca (RACA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Radio Caca.

Confira a previsão de preço de Radio Caca agora!

Tokenomics de Radio Caca (RACA)

Compreender a tokenomics de Radio Caca (RACA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RACA agora!

Como comprar Radio Caca (RACA)

Quer saber como comprar Radio Caca? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Radio Caca facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

RACA para moedas locais

1 Radio Caca (RACA) para VND
1.45758785
1 Radio Caca (RACA) para AUD
A$0.0000836389
1 Radio Caca (RACA) para GBP
0.0000409886
1 Radio Caca (RACA) para EUR
0.0000476354
1 Radio Caca (RACA) para USD
$0.00005539
1 Radio Caca (RACA) para MYR
RM0.0002331919
1 Radio Caca (RACA) para TRY
0.0023092091
1 Radio Caca (RACA) para JPY
¥0.00841928
1 Radio Caca (RACA) para ARS
ARS$0.0792414879
1 Radio Caca (RACA) para RUB
0.0045115155
1 Radio Caca (RACA) para INR
0.0049169703
1 Radio Caca (RACA) para IDR
Rp0.9231662974
1 Radio Caca (RACA) para KRW
0.0787906133
1 Radio Caca (RACA) para PHP
0.0032131739
1 Radio Caca (RACA) para EGP
￡E.0.0026343484
1 Radio Caca (RACA) para BRL
R$0.0002963365
1 Radio Caca (RACA) para CAD
C$0.0000769921
1 Radio Caca (RACA) para BDT
0.0067470559
1 Radio Caca (RACA) para NGN
0.0814554262
1 Radio Caca (RACA) para COP
$0.2146894244
1 Radio Caca (RACA) para ZAR
R.0.0009499385
1 Radio Caca (RACA) para UAH
0.0022975772
1 Radio Caca (RACA) para TZS
T.Sh.0.13609323
1 Radio Caca (RACA) para VES
Bs0.01024715
1 Radio Caca (RACA) para CLP
$0.0526205
1 Radio Caca (RACA) para PKR
Rs0.0155762219
1 Radio Caca (RACA) para KZT
0.0299405106
1 Radio Caca (RACA) para THB
฿0.0017996211
1 Radio Caca (RACA) para TWD
NT$0.0016921645
1 Radio Caca (RACA) para AED
د.إ0.0002032813
1 Radio Caca (RACA) para CHF
Fr0.000044312
1 Radio Caca (RACA) para HKD
HK$0.0004309342
1 Radio Caca (RACA) para AMD
֏0.021197753
1 Radio Caca (RACA) para MAD
.د.م0.0005046029
1 Radio Caca (RACA) para MXN
$0.0010169604
1 Radio Caca (RACA) para SAR
ريال0.0002077125
1 Radio Caca (RACA) para ETB
Br0.008026011
1 Radio Caca (RACA) para KES
KSh0.0071613731
1 Radio Caca (RACA) para JOD
د.أ0.00003927151
1 Radio Caca (RACA) para PLN
0.0002027274
1 Radio Caca (RACA) para RON
лв0.0002426082
1 Radio Caca (RACA) para SEK
kr0.0005228816
1 Radio Caca (RACA) para BGN
лв0.0000930552
1 Radio Caca (RACA) para HUF
Ft0.0186559059
1 Radio Caca (RACA) para CZK
0.0011620822
1 Radio Caca (RACA) para KWD
د.ك0.00001694934
1 Radio Caca (RACA) para ILS
0.0001816792
1 Radio Caca (RACA) para BOB
Bs0.0003827449
1 Radio Caca (RACA) para AZN
0.000094163
1 Radio Caca (RACA) para TJS
SM0.000515127
1 Radio Caca (RACA) para GEL
0.0001501069
1 Radio Caca (RACA) para AOA
Kz0.0507699201
1 Radio Caca (RACA) para BHD
.د.ب0.00002082664
1 Radio Caca (RACA) para BMD
$0.00005539
1 Radio Caca (RACA) para DKK
kr0.0003556038
1 Radio Caca (RACA) para HNL
L0.0014528797
1 Radio Caca (RACA) para MUR
0.0025252301
1 Radio Caca (RACA) para NAD
$0.0009510463
1 Radio Caca (RACA) para NOK
kr0.0005527922
1 Radio Caca (RACA) para NZD
$0.0000952708
1 Radio Caca (RACA) para PAB
B/.0.00005539
1 Radio Caca (RACA) para PGK
K0.0002315302
1 Radio Caca (RACA) para QAR
ر.ق0.0002016196
1 Radio Caca (RACA) para RSD
дин.0.0055849737
1 Radio Caca (RACA) para UZS
soʻm0.6673492441
1 Radio Caca (RACA) para ALL
L0.0045946005
1 Radio Caca (RACA) para ANG
ƒ0.0000991481
1 Radio Caca (RACA) para AWG
ƒ0.000099702
1 Radio Caca (RACA) para BBD
$0.00011078
1 Radio Caca (RACA) para BAM
KM0.0000930552
1 Radio Caca (RACA) para BIF
Fr0.16334511
1 Radio Caca (RACA) para BND
$0.0000714531
1 Radio Caca (RACA) para BSD
$0.00005539
1 Radio Caca (RACA) para JMD
$0.008867939
1 Radio Caca (RACA) para KHR
0.2224495634
1 Radio Caca (RACA) para KMF
Fr0.02348536
1 Radio Caca (RACA) para LAK
1.2041304107
1 Radio Caca (RACA) para LKR
Rs0.0167643374
1 Radio Caca (RACA) para MDL
L0.0009327676
1 Radio Caca (RACA) para MGA
Ar0.248385377
1 Radio Caca (RACA) para MOP
P0.0004436739
1 Radio Caca (RACA) para MVR
0.000847467
1 Radio Caca (RACA) para MWK
MK0.0961631329
1 Radio Caca (RACA) para MZN
MT0.003539421
1 Radio Caca (RACA) para NPR
Rs0.0078620566
1 Radio Caca (RACA) para PYG
0.38734227
1 Radio Caca (RACA) para RWF
Fr0.08014933
1 Radio Caca (RACA) para SBD
$0.0004558597
1 Radio Caca (RACA) para SCR
0.0007992777
1 Radio Caca (RACA) para SRD
$0.0021131285
1 Radio Caca (RACA) para SVC
$0.0004846625
1 Radio Caca (RACA) para SZL
L0.0009504924
1 Radio Caca (RACA) para TMT
m0.000193865
1 Radio Caca (RACA) para TND
د.ت0.0001617388
1 Radio Caca (RACA) para TTD
$0.0003760981
1 Radio Caca (RACA) para UGX
Sh0.19032004
1 Radio Caca (RACA) para XAF
Fr0.03123996
1 Radio Caca (RACA) para XCD
$0.000149553
1 Radio Caca (RACA) para XOF
Fr0.03123996
1 Radio Caca (RACA) para XPF
Fr0.00564978
1 Radio Caca (RACA) para BWP
P0.0007372409
1 Radio Caca (RACA) para BZD
$0.0001113339
1 Radio Caca (RACA) para CVE
$0.00526205
1 Radio Caca (RACA) para DJF
Fr0.00974864
1 Radio Caca (RACA) para DOP
$0.0034723991
1 Radio Caca (RACA) para DZD
د.ج0.0072184248
1 Radio Caca (RACA) para FJD
$0.0001251814
1 Radio Caca (RACA) para GNF
Fr0.48161605
1 Radio Caca (RACA) para GTQ
Q0.0004242874
1 Radio Caca (RACA) para GYD
$0.0115925731
1 Radio Caca (RACA) para ISK
kr0.00670219

Recurso Radio Caca

Para uma compreensão mais aprofundada de Radio Caca, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Radio Caca
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Radio Caca

Quanto vale hoje o Radio Caca (RACA)?
O preço ao vivo de RACA em USD é 0.00005539 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de RACA para USD?
O preço atual de RACA para USD é $ 0.00005539. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Radio Caca?
A capitalização de mercado de RACA é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de RACA?
O fornecimento circulante de RACA é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RACA?
RACA atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RACA?
RACA atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de RACA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RACA é $ 127.89K USD.
RACA vai subir ainda este ano?
RACA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RACA para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-09 02:57:01 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Radio Caca (RACA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-09 06:24:00Atualizações da Indústria
U.S. stock indices all turn downward, crypto stocks fall across the board, Bitcoin drops below $122,000
10-09 00:05:00Atualizações da Indústria
Bitcoin withdrawals resumed, with a net outflow of 12,344.33 BTC from CEX in the past 24 hours
10-08 11:51:08Atualizações da Indústria
BSC Ecosystem tokens continue to surge, FORM rises over 20% in 24h
10-08 03:05:00Atualizações da Indústria
$364 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
10-07 15:18:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear & Greed Index currently at 70, market sentiment in "Greed" state
10-07 12:23:00Atualizações da Indústria
Bitcoin briefly surpassed $126,000 today, creating a new all-time high

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de RACA para USD

Montante

RACA
RACA
USD
USD

1 RACA = 0.00005539 USD

Negocie RACA

RACA/USDT
$0.00005541
$0.00005541$0.00005541
+2.28%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --