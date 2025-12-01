Preço de PUBLIC hoje

O preço ao vivo de PUBLIC (PUBLIC) hoje é $ 0.02616, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUBLIC para USD é de $ 0.02616 por PUBLIC.

PUBLIC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PUBLIC. Nas últimas 24 horas, PUBLIC foi negociado entre $ 0.02612 (mínimo) e $ 0.02629 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PUBLIC movimentou-se -0.12% na última hora e +2.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.91K.

Informações de mercado de PUBLIC (PUBLIC)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 55.91K$ 55.91K $ 55.91K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.16M$ 26.16M $ 26.16M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública NEAR

A capitalização de mercado atual de PUBLIC é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.91K. A oferta em circulação de PUBLIC é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.16M.