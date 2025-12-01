Preço de priceless hoje

O preço ao vivo de priceless (PRICELESS) hoje é $ 0.001656, com uma variação de 9.89% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PRICELESS para USD é de $ 0.001656 por PRICELESS.

priceless ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PRICELESS. Nas últimas 24 horas, PRICELESS foi negociado entre $ 0.0013675 (mínimo) e $ 0.0017672 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PRICELESS movimentou-se +7.39% na última hora e +69.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 62.07K.

Informações de mercado de priceless (PRICELESS)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 62.07K$ 62.07K $ 62.07K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de priceless é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 62.07K. A oferta em circulação de PRICELESS é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.