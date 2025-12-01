Preço de POLYX hoje

O preço ao vivo de POLYX (POLYX) hoje é $ 0.0691, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POLYX para USD é de $ 0.0691 por POLYX.

POLYX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- POLYX. Nas últimas 24 horas, POLYX foi negociado entre $ 0.0679 (mínimo) e $ 0.0691 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, POLYX movimentou-se 0.00% na última hora e +6.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 139.23.

Informações de mercado de POLYX (POLYX)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 139.23$ 139.23 $ 139.23 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 82.78M$ 82.78M $ 82.78M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,197,990,594 1,197,990,594 1,197,990,594 Blockchain pública POLYMESH

A capitalização de mercado atual de POLYX é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 139.23. A oferta em circulação de POLYX é --, com um fornecimento total de 1197990594. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 82.78M.