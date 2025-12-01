Preço de PEPECASH hoje

O preço ao vivo de PEPECASH (PECH) hoje é $ 0.00000000334, com uma variação de 3.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PECH para USD é de $ 0.00000000334 por PECH.

PEPECASH ocupa atualmente a posição #4132 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 PECH. Nas últimas 24 horas, PECH foi negociado entre $ 0.00000000334 (mínimo) e $ 0.00000000413 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.000000107956974447, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000000136555085.

No desempenho de curto prazo, PECH movimentou-se -7.23% na última hora e -47.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.28K.

Informações de mercado de PEPECASH (PECH)

Classificação No.4132 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 3.28K$ 3.28K $ 3.28K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 334.00K$ 334.00K $ 334.00K Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 Fornecimento total 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de PEPECASH é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.28K. A oferta em circulação de PECH é 0.00, com um fornecimento total de 100000000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 334.00K.