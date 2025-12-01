Preço de OpenGPU hoje

O preço ao vivo de OpenGPU (OPENGPU) hoje é $ 0.000000013824, com uma variação de 0.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OPENGPU para USD é de $ 0.000000013824 por OPENGPU.

OpenGPU ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- OPENGPU. Nas últimas 24 horas, OPENGPU foi negociado entre $ 0.000000013539 (mínimo) e $ 0.000000013875 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, OPENGPU movimentou-se +0.66% na última hora e -4.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 53.09K.

Informações de mercado de OpenGPU (OPENGPU)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 53.09K$ 53.09K $ 53.09K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 138.24$ 138.24 $ 138.24 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de OpenGPU é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 53.09K. A oferta em circulação de OPENGPU é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 138.24.