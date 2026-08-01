Preço de Arciel hoje

O preço ao vivo de Arciel (ARCIEL) hoje é R$ 0.000088, com uma variação de 14.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ARCIEL para BRL é de R$ 0.000088 por ARCIEL.

Arciel ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ARCIEL. Nas últimas 24 horas, ARCIEL foi negociado entre R$ 0.00007273 (mínimo) e R$ 0.000292 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ARCIEL movimentou-se +1.07% na última hora e -99.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 4.69K.

Informações de mercado de Arciel (ARCIEL)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 4.69KR$ 4.69K R$ 4.69K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 184.80BR$ 184.80B R$ 184.80B Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 Blockchain pública MATIC

A capitalização de mercado atual de Arciel é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 4.69K. A oferta em circulação de ARCIEL é --, com um fornecimento total de 2100000000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 184.80B.