Preço de The White Whale hoje

O preço ao vivo de The White Whale (WHITEWHALE) hoje é R$ 0,001187, com uma variação de 1,81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WHITEWHALE para BRL é de R$ 0,001187 por WHITEWHALE.

The White Whale ocupa atualmente a posição #1370 em capitalização de mercado, totalizando R$ 1.19M, com um fornecimento em circulação de 999.82M WHITEWHALE. Nas últimas 24 horas, WHITEWHALE foi negociado entre R$ 0,001187 (mínimo) e R$ 0,001254 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1,036286948348280819, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0,0000168614029339947.

No desempenho de curto prazo, WHITEWHALE movimentou-se -1,50% na última hora e +0,67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 1.69K.

Informações de mercado de The White Whale (WHITEWHALE)

Classificação No.1370 Capitalização de mercado R$ 1.19MR$ 1.19M R$ 1.19M Volume (24h) R$ 1.69KR$ 1.69K R$ 1.69K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1,19MR$ 1,19M R$ 1,19M Fornecimento Circulante 999.82M 999.82M 999.82M Fornecimento máximo 999 822 578 999 822 578 999 822 578 Fornecimento total 999 822 578 999 822 578 999 822 578 Taxa circulante 100,00% Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de The White Whale é R$ 1.19M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 1.69K. A oferta em circulação de WHITEWHALE é 999.82M, com um fornecimento total de 999822578. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1,19M.