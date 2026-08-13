Cotação The White Whale (WHITEWHALE)
O preço ao vivo de The White Whale (WHITEWHALE) hoje é R$ 0,001187, com uma variação de 1,81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WHITEWHALE para BRL é de R$ 0,001187 por WHITEWHALE.
The White Whale ocupa atualmente a posição #1370 em capitalização de mercado, totalizando R$ 1.19M, com um fornecimento em circulação de 999.82M WHITEWHALE. Nas últimas 24 horas, WHITEWHALE foi negociado entre R$ 0,001187 (mínimo) e R$ 0,001254 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1,036286948348280819, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0,0000168614029339947.
No desempenho de curto prazo, WHITEWHALE movimentou-se -1,50% na última hora e +0,67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 1.69K.
No.1370
100,00%
SOL
A capitalização de mercado atual de The White Whale é R$ 1.19M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 1.69K. A oferta em circulação de WHITEWHALE é 999.82M, com um fornecimento total de 999822578. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1,19M.
-1,50%
-1,81%
+0,67%
+0,67%
Acompanhe as variações de preço de The White Whale para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0,00011356
|-1,81%
|30 dias
|R$ -0,001081
|-47,67%
|60 dias
|R$ -0,002219
|-65,15%
|90 dias
|R$ -0,00538
|-81,93%
Hoje, WHITEWHALE registrou uma variação de R$ -0,00011356 (-1,81%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0,001081 (-47,67%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, WHITEWHALE teve uma variação de R$ -0,002219 (-65,15%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0,00538 (-81,93%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de The White Whale. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de WHITEWHALE: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|< 20
|Zona sobrevendida
|Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
|Grupo MA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|S2 ≤ Preço < S1
|Entre S2-S1
|Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|BOLL (20,2)
|Preço < Faixa inferior
|Tocando ou rompendo a faixa inferior
|Entrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
|RSI (14)
|Sobrevendido
|< 30
|Caindo ligeiramente rápido, o curto prazo pode ter uma recuperação.
**Estrutura de Mercado** WHITEWHALE_USDT no período de 4 horas: o preço atual de 0,001686 USDT encontra-se 6,07% abaixo do centro do canal em 0,001795, posicionando-se na metade inferior do sistema de pivô. Tanto o grupo das Médias Móveis (MA) quanto o grupo das Médias Exponenciais (EMA) registraram 7 sinais de compra; o preço está acima do sistema de médias móveis, mas ainda não atingiu a resistência central. **Estado da Momentum** O MACD apresenta um padrão de cruzamento negativo, com a linha rápida cruzando para baixo a linha lenta. O RSI encontra-se na zona de sobre-venda, indicando que o impulso de correção de curto prazo já foi amplamente liberado. As médias móveis de múltiplos períodos mantêm uma configuração de alta, enquanto os indicadores rápidos e lentos mostram uma divergência de direção.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de The White Whale pode potencialmente apresentar um crescimento de 0,00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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The White Whale is a meme coin on Solana, symbolized by the "White Whale," representing a whale that has withstood the test of time and the baptism of the crypto market.
Para uma compreensão mais aprofundada de The White Whale, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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