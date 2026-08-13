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O preço ao vivo de The White Whale hoje é 0,001187 BRL. A capitalização de mercado de WHITEWHALE é de 1 186 789,400086 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WHITEWHALE para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de The White Whale hoje é 0,001187 BRL. A capitalização de mercado de WHITEWHALE é de 1 186 789,400086 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WHITEWHALE para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação The White Whale (WHITEWHALE)

Preço em tempo real de 1 WHITEWHALE para BRL

R$0,00616053
R$0,00616053R$0,00616053
-1.81%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de The White Whale (WHITEWHALE)
Última atualização da página: 2026-08-13 09:38:20 (UTC+8)

Preço de The White Whale hoje

O preço ao vivo de The White Whale (WHITEWHALE) hoje é R$ 0,001187, com uma variação de 1,81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WHITEWHALE para BRL é de R$ 0,001187 por WHITEWHALE.

The White Whale ocupa atualmente a posição #1370 em capitalização de mercado, totalizando R$ 1.19M, com um fornecimento em circulação de 999.82M WHITEWHALE. Nas últimas 24 horas, WHITEWHALE foi negociado entre R$ 0,001187 (mínimo) e R$ 0,001254 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1,036286948348280819, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0,0000168614029339947.

No desempenho de curto prazo, WHITEWHALE movimentou-se -1,50% na última hora e +0,67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 1.69K.

Informações de mercado de The White Whale (WHITEWHALE)

No.1370

R$ 1.19M
R$ 1.19MR$ 1.19M

R$ 1.69K
R$ 1.69KR$ 1.69K

R$ 1,19M
R$ 1,19MR$ 1,19M

999.82M
999.82M 999.82M

999 822 578
999 822 578 999 822 578

999 822 578
999 822 578 999 822 578

100,00%

SOL

A capitalização de mercado atual de The White Whale é R$ 1.19M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 1.69K. A oferta em circulação de WHITEWHALE é 999.82M, com um fornecimento total de 999822578. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1,19M.

Histórico de preço de The White Whale BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0,001187
R$ 0,001187R$ 0,001187
Mínimo 24h
R$ 0,001254
R$ 0,001254R$ 0,001254
Máximo 24h

R$ 0,001187
R$ 0,001187R$ 0,001187

R$ 0,001254
R$ 0,001254R$ 0,001254

R$ 1,036286948348280819
R$ 1,036286948348280819R$ 1,036286948348280819

R$ 0,0000168614029339947
R$ 0,0000168614029339947R$ 0,0000168614029339947

-1,50%

-1,81%

+0,67%

+0,67%

Histórico de preços de The White Whale (WHITEWHALE) em BRL

Acompanhe as variações de preço de The White Whale para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0,00011356-1,81%
30 diasR$ -0,001081-47,67%
60 diasR$ -0,002219-65,15%
90 diasR$ -0,00538-81,93%
Variação de preço de The White Whale hoje

Hoje, WHITEWHALE registrou uma variação de R$ -0,00011356 (-1,81%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de The White Whale

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0,001081 (-47,67%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de The White Whale

Expandindo a visualização para 60 dias, WHITEWHALE teve uma variação de R$ -0,002219 (-65,15%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de The White Whale

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0,00538 (-81,93%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de The White Whale (WHITEWHALE)!

Confira agora a página de histórico de preço do The White Whale.

Análise para The White Whale

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de The White Whale. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de The White Whale hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de WHITEWHALE: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôS2 ≤ Preço < S1Entre S2-S1Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Preço < Faixa inferiorTocando ou rompendo a faixa inferiorEntrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Sobrevendido< 30Caindo ligeiramente rápido, o curto prazo pode ter uma recuperação.

**Estrutura de Mercado** WHITEWHALE_USDT no período de 4 horas: o preço atual de 0,001686 USDT encontra-se 6,07% abaixo do centro do canal em 0,001795, posicionando-se na metade inferior do sistema de pivô. Tanto o grupo das Médias Móveis (MA) quanto o grupo das Médias Exponenciais (EMA) registraram 7 sinais de compra; o preço está acima do sistema de médias móveis, mas ainda não atingiu a resistência central. **Estado da Momentum** O MACD apresenta um padrão de cruzamento negativo, com a linha rápida cruzando para baixo a linha lenta. O RSI encontra-se na zona de sobre-venda, indicando que o impulso de correção de curto prazo já foi amplamente liberado. As médias móveis de múltiplos períodos mantêm uma configuração de alta, enquanto os indicadores rápidos e lentos mostram uma divergência de direção.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de The White Whale?

Os preços do token WHITEWHALE são influenciados por: o sentimento do mercado e as tendências gerais das criptomoedas, o volume de negociação e a liquidez, a tokenomics e os mecanismos de oferta, as atualizações sobre o desenvolvimento do projeto, o engajamento da comunidade, as listagens em exchanges, os movimentos de grandes investidores (whales), as notícias regulatórias, a correlação com o Bitcoin/Ethereum, o desempenho do setor DeFi, anúncios de parcerias e fatores econômicos mais amplos que afetam ativos de risco.

Por que as pessoas querem saber o preço de The White Whale hoje?

As pessoas querem saber o preço da WHITEWHALE hoje por vários motivos principais: tomar decisões de negociação embasadas, gerenciar a carteira, definir o momento ideal para comprar ou vender, acompanhar o desempenho dos investimentos e manter-se atualizado sobre as tendências do mercado. Os preços em tempo real ajudam a avaliar a volatilidade e os potenciais lucros ou perdas.

Previsão de preço para The White Whale

Previsão de preço de The White Whale (WHITEWHALE) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de WHITEWHALE em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0,00%.
Previsão de preço de The White Whale (WHITEWHALE) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de The White Whale pode potencialmente apresentar um crescimento de 0,00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço The White Whale pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de WHITEWHALE para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de The White Whale.

Como comprar e investir em The White Whale em Brasil

Pronto para começar com The White Whale? Comprar WHITEWHALE é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar The White Whale. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de The White Whale (WHITEWHALE).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e The White Whale será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar The White Whale(WHITEWHALE)

O que você pode fazer com The White Whale

Possuir The White Whale permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar The White Whale (WHITEWHALE) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é The White Whale (WHITEWHALE)

The White Whale is a meme coin on Solana, symbolized by the "White Whale," representing a whale that has withstood the test of time and the baptism of the crypto market.

Recurso The White Whale

Para uma compreensão mais aprofundada de The White Whale, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do The White Whale
Explorador de blocos

Categoria :

Base EcosystemBase MemeMeme

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre The White Whale

Última atualização da página: 2026-08-13 09:38:20 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o The White Whale (WHITEWHALE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre The White Whale

WHITEWHALEUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em WHITEWHALE com alavancagem. Explore a negociação de futuros de WHITEWHALEUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie The White Whale (WHITEWHALE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o The White Whale.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
WHITEWHALE/USDT
R$0,00616053
R$0,00616053R$0,00616053
-1,81%
1.38M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0,0837147
R$0,0837147R$0,0837147

-19,35%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0,1176054
R$0,1176054R$0,1176054

+466,50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1,37016
R$1,37016R$1,37016

+8,64%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1,6304904
R$1,6304904R$1,6304904

-3,80%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0,0483189
R$0,0483189R$0,0483189

-3,82%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0,001902654
R$0,001902654R$0,001902654

+46,64%

aPriori

aPriori

APR

R$2,5609536
R$2,5609536R$2,5609536

+14,38%

Bitway

Bitway

BTW

R$1,33435938
R$1,33435938R$1,33435938

+17,33%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0,00597369
R$0,00597369R$0,00597369

+15,10%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13,036761
R$13,036761R$13,036761

+25,59%

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Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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WHITEWHALE
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