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O preço ao vivo de O hoje é -- BRL. A capitalização de mercado de OOLD é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de OOLD para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de O hoje é -- BRL. A capitalização de mercado de OOLD é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de OOLD para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Última atualização da página: 2026-08-13 06:58:47 (UTC+8)

Preço de O hoje

O preço ao vivo de O (OOLD) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OOLD para BRL é de -- por OOLD.

O ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- OOLD. Nas últimas 24 horas, OOLD foi negociado entre -- (mínimo) e -- (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, OOLD movimentou-se -- na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de O (OOLD)

--
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--
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R$ 0.00
R$ 0.00R$ 0.00

--
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--
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A capitalização de mercado atual de O é --, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OOLD é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preço de O BRL

Variação de preço em 24 horas:
--
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Mínimo 24h
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Máximo 24h

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--

Histórico de preços de O (OOLD) em BRL

Acompanhe as variações de preço de O para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
No Data
Variação de preço de O hoje

Hoje, OOLD registrou uma variação de -- (--), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de O

Nos últimos 30 dias, o preço variou em -- (--), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de O

Expandindo a visualização para 60 dias, OOLD teve uma variação de -- (--), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de O

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em -- (--), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Previsão de preço para O

Previsão de preço de O (OOLD) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de OOLD em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de O (OOLD) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de O pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço O pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de OOLD para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de O.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre O

Última atualização da página: 2026-08-13 06:58:47 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o O (OOLD)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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ETH
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Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1075887
R$0.1075887R$0.1075887

+3.65%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1132458
R$0.1132458R$0.1132458

+445.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.227954
R$1.227954R$1.227954

-2.63%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.704915
R$1.704915R$1.704915

+0.59%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0500835
R$0.0500835R$0.0500835

-0.30%

Principais altas

Principais altas do dia

aPriori

aPriori

APR

R$2.7933618
R$2.7933618R$2.7933618

+24.76%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0242892
R$0.0242892R$0.0242892

+30.00%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.37053368
R$1.37053368R$1.37053368

+20.52%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.0060204
R$0.0060204R$0.0060204

+16.00%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$12.764805
R$12.764805R$12.764805

+22.97%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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