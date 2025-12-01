Preço de NUMINE hoje

O preço ao vivo de NUMINE (NUMI) hoje é $ 0.13111, com uma variação de 0.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NUMI para USD é de $ 0.13111 por NUMI.

NUMINE ocupa atualmente a posição #918 em capitalização de mercado, totalizando $ 21.21M, com um fornecimento em circulação de 161.78M NUMI. Nas últimas 24 horas, NUMI foi negociado entre $ 0.12928 (mínimo) e $ 0.15 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.19892197711847548, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.05706319497536665.

No desempenho de curto prazo, NUMI movimentou-se +0.76% na última hora e -6.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 85.59K.

Informações de mercado de NUMINE (NUMI)

Classificação No.918 Capitalização de mercado $ 21.21M$ 21.21M $ 21.21M Volume (24h) $ 85.59K$ 85.59K $ 85.59K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 131.11M$ 131.11M $ 131.11M Fornecimento Circulante 161.78M 161.78M 161.78M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 16.17% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de NUMINE é $ 21.21M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 85.59K. A oferta em circulação de NUMI é 161.78M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 131.11M.