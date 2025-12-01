Preço de NTHChain hoje

O preço ao vivo de NTHChain (NTH) hoje é $ 0.02089, com uma variação de 4.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NTH para USD é de $ 0.02089 por NTH.

NTHChain ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- NTH. Nas últimas 24 horas, NTH foi negociado entre $ 0.02045 (mínimo) e $ 0.02229 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, NTH movimentou-se -4.05% na última hora e -5.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 83.22K.

Informações de mercado de NTHChain (NTH)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 83.22K$ 83.22K $ 83.22K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.89M$ 20.89M $ 20.89M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de NTHChain é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 83.22K. A oferta em circulação de NTH é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.89M.