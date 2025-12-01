Preço de MTP hoje

O preço ao vivo de MTP (MTP) hoje é $ 0.0005838, com uma variação de 1.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MTP para USD é de $ 0.0005838 por MTP.

MTP ocupa atualmente a posição #2440 em capitalização de mercado, totalizando $ 513.74K, com um fornecimento em circulação de 880.00M MTP. Nas últimas 24 horas, MTP foi negociado entre $ 0.0005379 (mínimo) e $ 0.0006598 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.05713413468944079, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000393070802872651.

No desempenho de curto prazo, MTP movimentou-se +0.88% na última hora e +30.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 69.97K.

Informações de mercado de MTP (MTP)

Classificação No.2440 Capitalização de mercado $ 513.74K$ 513.74K $ 513.74K Volume (24h) $ 69.97K$ 69.97K $ 69.97K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 583.80K$ 583.80K $ 583.80K Fornecimento Circulante 880.00M 880.00M 880.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 88.00% Blockchain pública BSC

