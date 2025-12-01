Preço de MTC hoje

O preço ao vivo de MTC (MTC) hoje é $ 0.01381, com uma variação de 0.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MTC para USD é de $ 0.01381 por MTC.

MTC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MTC. Nas últimas 24 horas, MTC foi negociado entre $ 0.01364 (mínimo) e $ 0.01398 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, MTC movimentou-se -0.08% na última hora e -6.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 35.07K.

Informações de mercado de MTC (MTC)

Blockchain pública METACOIN

A capitalização de mercado atual de MTC é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 35.07K. A oferta em circulação de MTC é --, com um fornecimento total de 2000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.62M.