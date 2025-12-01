Preço de MicroStrategy hoje

O preço ao vivo de MicroStrategy (MSTRON) hoje é $ 178.33, com uma variação de 0.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MSTRON para USD é de $ 178.33 por MSTRON.

MicroStrategy ocupa atualmente a posição #2675 em capitalização de mercado, totalizando $ 291.21K, com um fornecimento em circulação de 1.63K MSTRON. Nas últimas 24 horas, MSTRON foi negociado entre $ 176.43 (mínimo) e $ 178.48 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 363.23027862767054, enquanto a mínima histórica foi de $ 166.51985890837085.

No desempenho de curto prazo, MSTRON movimentou-se +0.18% na última hora e +3.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 64.76K.

Informações de mercado de MicroStrategy (MSTRON)

Classificação No.2675 Capitalização de mercado $ 291.21K$ 291.21K $ 291.21K Volume (24h) $ 64.76K$ 64.76K $ 64.76K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 291.21K$ 291.21K $ 291.21K Fornecimento Circulante 1.63K 1.63K 1.63K Fornecimento total 1,632.9907676 1,632.9907676 1,632.9907676 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de MicroStrategy é $ 291.21K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 64.76K. A oferta em circulação de MSTRON é 1.63K, com um fornecimento total de 1632.9907676. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 291.21K.