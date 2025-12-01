Preço de Microsoft hoje

O preço ao vivo de Microsoft (MSFTON) hoje é $ 491.9, com uma variação de 0.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MSFTON para USD é de $ 491.9 por MSFTON.

Microsoft ocupa atualmente a posição #1672 em capitalização de mercado, totalizando $ 2.44M, com um fornecimento em circulação de 4.97K MSFTON. Nas últimas 24 horas, MSFTON foi negociado entre $ 490.27 (mínimo) e $ 494.46 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 554.1140723930895, enquanto a mínima histórica foi de $ 467.29332956665013.

No desempenho de curto prazo, MSFTON movimentou-se -0.05% na última hora e +4.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 65.00K.

Informações de mercado de Microsoft (MSFTON)

Classificação No.1672 Capitalização de mercado $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Volume (24h) $ 65.00K$ 65.00K $ 65.00K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Fornecimento Circulante 4.97K 4.97K 4.97K Fornecimento total 4,970.30426041 4,970.30426041 4,970.30426041 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Microsoft é $ 2.44M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 65.00K. A oferta em circulação de MSFTON é 4.97K, com um fornecimento total de 4970.30426041. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.44M.