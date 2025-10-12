O preço ao vivo de MORI COIN hoje é 0.03081 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MORI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MORI facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de MORI COIN hoje é 0.03081 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MORI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MORI facilmente na MEXC agora.

Logo de MORI COIN

Cotação MORI COIN (MORI)

Preço em tempo real de 1 MORI para USD

-3.56%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de MORI COIN (MORI)
Última atualização da página: 2025-10-12 12:43:11 (UTC+8)

Informações de preço de MORI COIN (MORI) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

+1.11%

-3.56%

-25.24%

-25.24%

O preço em tempo real de MORI COIN (MORI) é $ 0.03081. Nas últimas 24 horas, MORI foi negociado entre a mínima de $ 0.0285 e a máxima de $ 0.0333, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MORI é $ 0.20062000753120068, enquanto o mais baixo é $ 0.02241657164171012.

Em termos de desempenho de curto prazo, MORI variou +1.11% na última hora, -3.56% nas últimas 24 horas e -25.24% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MORI COIN (MORI)

No.759

80.00%

SOL

A capitalização de mercado atual de MORI COIN é $ 24.65M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 89.18K. A oferta em circulação de MORI é 800.01M, com um fornecimento total de 999998186. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 30.81M.

Histórico de preços de MORI COIN (MORI) em USD

Acompanhe as variações de preço de MORI COIN para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0011377-3.56%
30 dias$ -0.01202-28.07%
60 dias$ -0.02922-48.68%
90 dias$ -0.08679-73.81%
Variação de preço de MORI COIN hoje

Hoje, MORI registrou uma variação de $ -0.0011377 (-3.56%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de MORI COIN

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.01202 (-28.07%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de MORI COIN

Expandindo a visualização para 60 dias, MORI teve uma variação de $ -0.02922 (-48.68%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de MORI COIN

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.08679 (-73.81%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de MORI COIN (MORI)!

Confira agora a página de histórico de preço do MORI COIN.

O que é MORI COIN (MORI)

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

MORI COIN está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em MORI COIN de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de MORI para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre MORI COIN em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de MORI COIN tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do MORI COIN (em USD)

Quanto valerá MORI COIN (MORI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em MORI COIN (MORI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para MORI COIN.

Confira a previsão de preço de MORI COIN agora!

Tokenomics de MORI COIN (MORI)

Compreender a tokenomics de MORI COIN (MORI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MORI agora!

Como comprar MORI COIN (MORI)

Quer saber como comprar MORI COIN? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar MORI COIN facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

MORI para moedas locais

1 MORI COIN (MORI) para VND
810.76515
1 MORI COIN (MORI) para AUD
A$0.0474474
1 MORI COIN (MORI) para GBP
0.0227994
1 MORI COIN (MORI) para EUR
0.0264966
1 MORI COIN (MORI) para USD
$0.03081
1 MORI COIN (MORI) para MYR
RM0.1300182
1 MORI COIN (MORI) para TRY
1.2890904
1 MORI COIN (MORI) para JPY
¥4.65231
1 MORI COIN (MORI) para ARS
ARS$43.5782802
1 MORI COIN (MORI) para RUB
2.5036206
1 MORI COIN (MORI) para INR
2.7343875
1 MORI COIN (MORI) para IDR
Rp513.4997946
1 MORI COIN (MORI) para KRW
44.0142417
1 MORI COIN (MORI) para PHP
1.7968392
1 MORI COIN (MORI) para EGP
￡E.1.4653236
1 MORI COIN (MORI) para BRL
R$0.1697631
1 MORI COIN (MORI) para CAD
C$0.043134
1 MORI COIN (MORI) para BDT
3.7354044
1 MORI COIN (MORI) para NGN
45.0436038
1 MORI COIN (MORI) para COP
$119.4183276
1 MORI COIN (MORI) para ZAR
R.0.539175
1 MORI COIN (MORI) para UAH
1.2770745
1 MORI COIN (MORI) para TZS
T.Sh.75.5146938
1 MORI COIN (MORI) para VES
Bs5.97714
1 MORI COIN (MORI) para CLP
$29.42355
1 MORI COIN (MORI) para PKR
Rs8.6859552
1 MORI COIN (MORI) para KZT
16.511079
1 MORI COIN (MORI) para THB
฿1.0062546
1 MORI COIN (MORI) para TWD
NT$0.9464832
1 MORI COIN (MORI) para AED
د.إ0.1130727
1 MORI COIN (MORI) para CHF
Fr0.0243399
1 MORI COIN (MORI) para HKD
HK$0.2397018
1 MORI COIN (MORI) para AMD
֏11.732448
1 MORI COIN (MORI) para MAD
.د.م0.2809872
1 MORI COIN (MORI) para MXN
$0.5727579
1 MORI COIN (MORI) para SAR
ريال0.1155375
1 MORI COIN (MORI) para ETB
Br4.5213675
1 MORI COIN (MORI) para KES
KSh3.9655551
1 MORI COIN (MORI) para JOD
د.أ0.02184429
1 MORI COIN (MORI) para PLN
0.1127646
1 MORI COIN (MORI) para RON
лв0.1349478
1 MORI COIN (MORI) para SEK
kr0.2930031
1 MORI COIN (MORI) para BGN
лв0.0517608
1 MORI COIN (MORI) para HUF
Ft10.4156286
1 MORI COIN (MORI) para CZK
0.6445452
1 MORI COIN (MORI) para KWD
د.ك0.00939705
1 MORI COIN (MORI) para ILS
0.1007487
1 MORI COIN (MORI) para BOB
Bs0.2122809
1 MORI COIN (MORI) para AZN
0.052377
1 MORI COIN (MORI) para TJS
SM0.2840682
1 MORI COIN (MORI) para GEL
0.083187
1 MORI COIN (MORI) para AOA
Kz28.2401379
1 MORI COIN (MORI) para BHD
.د.ب0.01155375
1 MORI COIN (MORI) para BMD
$0.03081
1 MORI COIN (MORI) para DKK
kr0.1978002
1 MORI COIN (MORI) para HNL
L0.8053734
1 MORI COIN (MORI) para MUR
1.4012388
1 MORI COIN (MORI) para NAD
$0.5286996
1 MORI COIN (MORI) para NOK
kr0.3117972
1 MORI COIN (MORI) para NZD
$0.0536094
1 MORI COIN (MORI) para PAB
B/.0.03081
1 MORI COIN (MORI) para PGK
K0.1306344
1 MORI COIN (MORI) para QAR
ر.ق0.1118403
1 MORI COIN (MORI) para RSD
дин.3.1071885
1 MORI COIN (MORI) para UZS
soʻm371.2047339
1 MORI COIN (MORI) para ALL
L2.5649325
1 MORI COIN (MORI) para ANG
ƒ0.0551499
1 MORI COIN (MORI) para AWG
ƒ0.0551499
1 MORI COIN (MORI) para BBD
$0.06162
1 MORI COIN (MORI) para BAM
KM0.0517608
1 MORI COIN (MORI) para BIF
Fr91.13598
1 MORI COIN (MORI) para BND
$0.0397449
1 MORI COIN (MORI) para BSD
$0.03081
1 MORI COIN (MORI) para JMD
$4.9317567
1 MORI COIN (MORI) para KHR
123.7348086
1 MORI COIN (MORI) para KMF
Fr13.06344
1 MORI COIN (MORI) para LAK
669.7825953
1 MORI COIN (MORI) para LKR
Rs9.2827449
1 MORI COIN (MORI) para MDL
L0.520689
1 MORI COIN (MORI) para MGA
Ar137.5444668
1 MORI COIN (MORI) para MOP
P0.2455557
1 MORI COIN (MORI) para MVR
0.471393
1 MORI COIN (MORI) para MWK
MK53.2122591
1 MORI COIN (MORI) para MZN
MT1.968759
1 MORI COIN (MORI) para NPR
Rs4.356534
1 MORI COIN (MORI) para PYG
215.45433
1 MORI COIN (MORI) para RWF
Fr44.58207
1 MORI COIN (MORI) para SBD
$0.2535663
1 MORI COIN (MORI) para SCR
0.4387344
1 MORI COIN (MORI) para SRD
$1.1821797
1 MORI COIN (MORI) para SVC
$0.2683551
1 MORI COIN (MORI) para SZL
L0.5283915
1 MORI COIN (MORI) para TMT
m0.107835
1 MORI COIN (MORI) para TND
د.ت0.09030411
1 MORI COIN (MORI) para TTD
$0.2082756
1 MORI COIN (MORI) para UGX
Sh105.12372
1 MORI COIN (MORI) para XAF
Fr17.37684
1 MORI COIN (MORI) para XCD
$0.083187
1 MORI COIN (MORI) para XOF
Fr17.37684
1 MORI COIN (MORI) para XPF
Fr3.14262
1 MORI COIN (MORI) para BWP
P0.4353453
1 MORI COIN (MORI) para BZD
$0.06162
1 MORI COIN (MORI) para CVE
$2.9223285
1 MORI COIN (MORI) para DJF
Fr5.45337
1 MORI COIN (MORI) para DOP
$1.9339437
1 MORI COIN (MORI) para DZD
د.ج4.0096134
1 MORI COIN (MORI) para FJD
$0.0699387
1 MORI COIN (MORI) para GNF
Fr265.5822
1 MORI COIN (MORI) para GTQ
Q0.2347722
1 MORI COIN (MORI) para GYD
$6.4171068
1 MORI COIN (MORI) para ISK
kr3.72801

Recurso MORI COIN

Para uma compreensão mais aprofundada de MORI COIN, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do MORI COIN
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre MORI COIN

Quanto vale hoje o MORI COIN (MORI)?
O preço ao vivo de MORI em USD é 0.03081 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MORI para USD?
O preço atual de MORI para USD é $ 0.03081. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de MORI COIN?
A capitalização de mercado de MORI é $ 24.65M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MORI?
O fornecimento circulante de MORI é de 800.01M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MORI?
MORI atingiu um preço máximo histórico de 0.20062000753120068 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MORI?
MORI atingiu um preço minímo histórico de 0.02241657164171012 USD.
Qual é o volume de negociação de MORI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MORI é $ 89.18K USD.
MORI vai subir ainda este ano?
MORI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MORI para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 12:43:11 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o MORI COIN (MORI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

