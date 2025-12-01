Preço de MON Protocol hoje

O preço ao vivo de MON Protocol (MONPRO) hoje é $ 0.01014, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MONPRO para USD é de $ 0.01014 por MONPRO.

MON Protocol ocupa atualmente a posição #1256 em capitalização de mercado, totalizando $ 6.02M, com um fornecimento em circulação de 593.78M MONPRO. Nas últimas 24 horas, MONPRO foi negociado entre $ 0.00993 (mínimo) e $ 0.011 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.9595624143978051, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.009898610187615772.

No desempenho de curto prazo, MONPRO movimentou-se +0.29% na última hora e -5.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.37K.

Informações de mercado de MON Protocol (MONPRO)

Classificação No.1256 Capitalização de mercado $ 6.02M$ 6.02M $ 6.02M Volume (24h) $ 57.37K$ 57.37K $ 57.37K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.14M$ 10.14M $ 10.14M Fornecimento Circulante 593.78M 593.78M 593.78M Fornecimento total 999,517,431 999,517,431 999,517,431 Blockchain pública ETH

