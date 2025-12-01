Preço de MULTIVERSE MONKEY hoje

O preço ao vivo de MULTIVERSE MONKEY (MMON) hoje é $ 0.005305, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MMON para USD é de $ 0.005305 por MMON.

MULTIVERSE MONKEY ocupa atualmente a posição #4242 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 MMON. Nas últimas 24 horas, MMON foi negociado entre $ 0.00496 (mínimo) e $ 0.00532 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.042695293829316555, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.001090839978500265.

No desempenho de curto prazo, MMON movimentou-se +0.05% na última hora e +9.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 69.89K.

Informações de mercado de MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Classificação No.4242 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 69.89K$ 69.89K $ 69.89K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 53.05M$ 53.05M $ 53.05M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública ETH

