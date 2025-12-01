Preço de LOOK hoje

O preço ao vivo de LOOK (LOOK) hoje é $ 0.02211, com uma variação de 2.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LOOK para USD é de $ 0.02211 por LOOK.

LOOK ocupa atualmente a posição #769 em capitalização de mercado, totalizando $ 20.39M, com um fornecimento em circulação de 922.38M LOOK. Nas últimas 24 horas, LOOK foi negociado entre $ 0.02013 (mínimo) e $ 0.02234 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.15508520063103612, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000165344904285249.

No desempenho de curto prazo, LOOK movimentou-se +0.59% na última hora e -2.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 143.13K.

Informações de mercado de LOOK (LOOK)

Classificação No.769 Capitalização de mercado $ 20.39M$ 20.39M $ 20.39M Volume (24h) $ 143.13K$ 143.13K $ 143.13K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.39M$ 20.39M $ 20.39M Fornecimento Circulante 922.38M 922.38M 922.38M Fornecimento máximo 922,375,851 922,375,851 922,375,851 Fornecimento total 922,375,851 922,375,851 922,375,851 Taxa circulante 100.00% Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de LOOK é $ 20.39M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 143.13K. A oferta em circulação de LOOK é 922.38M, com um fornecimento total de 922375851. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.39M.