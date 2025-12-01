Preço de LITAS hoje

O preço ao vivo de LITAS (LITAS) hoje é $ 0.1814, com uma variação de 9.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LITAS para USD é de $ 0.1814 por LITAS.

LITAS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- LITAS. Nas últimas 24 horas, LITAS foi negociado entre $ 0.153 (mínimo) e $ 0.2098 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, LITAS movimentou-se +15.83% na última hora e -27.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 69.08K.

Informações de mercado de LITAS (LITAS)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 69.08K$ 69.08K $ 69.08K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.14M$ 18.14M $ 18.14M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de LITAS é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 69.08K. A oferta em circulação de LITAS é --, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.14M.