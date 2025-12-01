Preço de Lemmy The Bat hoje

O preço ao vivo de Lemmy The Bat (LBAI) hoje é $ 0.000004084, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LBAI para USD é de $ 0.000004084 por LBAI.

Lemmy The Bat ocupa atualmente a posição #2665 em capitalização de mercado, totalizando $ 281.80K, com um fornecimento em circulação de 69.00B LBAI. Nas últimas 24 horas, LBAI foi negociado entre $ 0.000004084 (mínimo) e $ 0.00000445 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.000142961223304784, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000000069696303443.

No desempenho de curto prazo, LBAI movimentou-se 0.00% na última hora e -15.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 335.70.

Informações de mercado de Lemmy The Bat (LBAI)

Classificação No.2665 Capitalização de mercado $ 281.80K$ 281.80K $ 281.80K Volume (24h) $ 335.70$ 335.70 $ 335.70 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 281.80K$ 281.80K $ 281.80K Fornecimento Circulante 69.00B 69.00B 69.00B Fornecimento máximo 69,000,000,000 69,000,000,000 69,000,000,000 Fornecimento total 69,000,000,000 69,000,000,000 69,000,000,000 Taxa circulante 100.00% Blockchain pública ETH

