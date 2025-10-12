O preço ao vivo de KLK Foundation hoje é 0.4605 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de KLK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de KLK facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de KLK Foundation hoje é 0.4605 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de KLK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de KLK facilmente na MEXC agora.

Cotação KLK Foundation (KLK)

$0.4608
$0.4608
-1.07%1D
Última atualização da página: 2025-10-12 12:51:59 (UTC+8)

Informações de preço de KLK Foundation (KLK) (USD)

$ 0.456
$ 0.456
$ 0.4725
$ 0.4725
$ 0.456
$ 0.456

$ 0.4725
$ 0.4725

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896

+0.15%

-1.06%

-4.21%

-4.21%

O preço em tempo real de KLK Foundation (KLK) é $ 0.4605. Nas últimas 24 horas, KLK foi negociado entre a mínima de $ 0.456 e a máxima de $ 0.4725, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KLK é $ 0.631953236889443, enquanto o mais baixo é $ 0.35187983578947896.

Em termos de desempenho de curto prazo, KLK variou +0.15% na última hora, -1.06% nas últimas 24 horas e -4.21% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de KLK Foundation (KLK)

$ 46.05M
$ 46.05M

$ 284.24K
$ 284.24K

$ 460.50M
$ 460.50M

100.00M
100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

10.00%

A capitalização de mercado atual de KLK Foundation é $ 46.05M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 284.24K. A oferta em circulação de KLK é 100.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 460.50M.

Histórico de preços de KLK Foundation (KLK) em USD

Acompanhe as variações de preço de KLK Foundation para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.004984-1.06%
30 dias$ +0.0098+2.17%
60 dias$ -0.0593-11.41%
90 dias$ +0.008+1.76%
Variação de preço de KLK Foundation hoje

Hoje, KLK registrou uma variação de $ -0.004984 (-1.06%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de KLK Foundation

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.0098 (+2.17%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de KLK Foundation

Expandindo a visualização para 60 dias, KLK teve uma variação de $ -0.0593 (-11.41%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de KLK Foundation

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.008 (+1.76%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

O que é KLK Foundation (KLK)

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

KLK Foundation está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma.

Previsão de preço do KLK Foundation (em USD)

Quanto valerá KLK Foundation (KLK) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em KLK Foundation (KLK) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para KLK Foundation.

Tokenomics de KLK Foundation (KLK)

Como comprar KLK Foundation (KLK)

Para uma compreensão mais aprofundada de KLK Foundation, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre KLK Foundation

Quanto vale hoje o KLK Foundation (KLK)?
O preço ao vivo de KLK em USD é 0.4605 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de KLK para USD?
O preço atual de KLK para USD é $ 0.4605. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de KLK Foundation?
A capitalização de mercado de KLK é $ 46.05M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de KLK?
O fornecimento circulante de KLK é de 100.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de KLK?
KLK atingiu um preço máximo histórico de 0.631953236889443 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de KLK?
KLK atingiu um preço minímo histórico de 0.35187983578947896 USD.
Qual é o volume de negociação de KLK?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para KLK é $ 284.24K USD.
KLK vai subir ainda este ano?
KLK pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do KLK para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o KLK Foundation (KLK)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

