Preço de John Tsubasa Rivals hoje

O preço ao vivo de John Tsubasa Rivals (JOHN) hoje é $ 0.01196, com uma variação de 2.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JOHN para USD é de $ 0.01196 por JOHN.

John Tsubasa Rivals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- JOHN. Nas últimas 24 horas, JOHN foi negociado entre $ 0.01137 (mínimo) e $ 0.01204 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, JOHN movimentou-se +0.08% na última hora e -2.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 68.13K.

Informações de mercado de John Tsubasa Rivals (JOHN)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 68.13K$ 68.13K $ 68.13K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.96M$ 11.96M $ 11.96M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública KLAY

A capitalização de mercado atual de John Tsubasa Rivals é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 68.13K. A oferta em circulação de JOHN é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.96M.